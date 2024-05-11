Быков о «России 25»: «Ощущение, что мы СКА накатываем через сборную. Я играл за ЦСКА, когда из него на 70% состояла сборная СССР. Но сейчас совсем другое время»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА Вячеслав Быков сборная СССР КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Вячеслав Быков усомнился в критериях выбора игроков в состав «России 25».

СКА из Санкт-Петербурга и «Россию 25» возглавляет Роман Ротенберг

– В составе сборной 22 человека из системы СКА. Вас не смущает такое комплектование состава?

– Я в свое время играл в команде ЦСКА, когда из нее процентов на 70 состояла сборная СССР. Но сейчас время совсем другое, есть много молодых. Неужели нет других молодых достойных игроков, которые должны получать этот международный опыт?

«Металлург» же тоже молодая команда, Разин сделал ставку на молодежь и выиграл Кубок Гагарина, а из «Магнитки» в сборной, кажется, никого нет.

Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную, – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.

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21 комментарий
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Кажется, они начали что-то подозревать.
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Всё правильно сказал-сейчас Ромкины заступники повылезают.
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Быков Вячеслав Аркадьевич единственный из всех ветеранов , который честно сказал и обозначил как все есть на самом деле. Прокачивают игроков ска и тех кто на просмотре. Опытные юзеры уже давно об этом пишут - ручная сборная. Но есть и другие , назовем их «ветеранчики», не ветераны и легенды , которыми гордится вся страна, а именно «ветеранчики» ска, которые в своей жизни не выиграли ничего , кроме бронзовой медали , но круглыми сутками поют дифирамбы.
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Ответ kluv
А у Ромки есть заступники?
Юдин.Назаров.Крикунов ветераны СКА
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Человек, который и 10 матчей не посмотрел за всю карьеру, поучает Великого Тренера. Хам
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он же открытым текстом телефонирует.кто будет в Ска тот будет выступать в сборной
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Это система.
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Твоё счастье, что ты в Швейцарии. Сейчас бы Юдин, уже как минимум дверь бы парадную прогрыз
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Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Да вы что такое говорите!? Работа с великим Йозе Марино-это огромная честь для любого игрока! Что этот тренеришка Быков себе позволяет!?
Быков и как игрок - говорить нечего по сравнению с Ротеном, ни одного Лакросса за карьеру!
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Ответ Alexander Firsov
он же открытым текстом телефонирует.кто будет в Ска тот будет выступать в сборной
я имел виду ротенберга
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Ответ Алексей Тор
Всё правильно сказал-сейчас Ромкины заступники повылезают.
А у Ромки есть заступники?
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У Ротенберга духа не хватит ответить на эти слова. Будет, как всегда, лозунгами сыпать.
+1
0
+1
Да вы что такое говорите!? Работа с великим Йозе Марино-это огромная честь для любого игрока! Что этот тренеришка Быков себе позволяет!?
+2
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Ну конечно 😂
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Абсолютно искусственная история. Кому это нужно не понимаю. Ну, кроме роттенберга, который не упускает возможности потешить самолюбие
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Сколько уже было говорильни о том, что не должен руководить сборной тренер ,который является Главтренером какого то клуба КХЛ ,но "воз" и ныне там !
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Скоро правила изменятся, будет всё под СКА заточено, будет скоростной хоккей игрока владеющего шайбой трогать нельзя будет, вдруг сломаешь его, а без него оказывается выиграть не получается, вот такую игру финский пацан хочет построить.
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Ответ Алексей Тор
Юдин.Назаров.Крикунов ветераны СКА
Ветеринары СКА - заступники хоккея
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Ответ Алексей Тор
Юдин.Назаров.Крикунов ветераны СКА
На зарплате
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Ответ Alexei_Klots
Быков и как игрок - говорить нечего по сравнению с Ротеном, ни одного Лакросса за карьеру!
И то верно
0
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Ответ КЕША
Быков Вячеслав Аркадьевич единственный из всех ветеранов , который честно сказал и обозначил как все есть на самом деле. Прокачивают игроков ска и тех кто на просмотре. Опытные юзеры уже давно об этом пишут - ручная сборная. Но есть и другие , назовем их «ветеранчики», не ветераны и легенды , которыми гордится вся страна, а именно «ветеранчики» ска, которые в своей жизни не выиграли ничего , кроме бронзовой медали , но круглыми сутками поют дифирамбы.
Прокачивайте на что? На прохождение первого раунда плейф-офф?
+1
-1
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