Быков о «России 25»: «Ощущение, что мы СКА накатываем через сборную. Я играл за ЦСКА, когда из него на 70% состояла сборная СССР. Но сейчас совсем другое время»

Вячеслав Быков усомнился в критериях выбора игроков в состав «России 25».

СКА из Санкт-Петербурга и «Россию 25» возглавляет Роман Ротенберг.

– В составе сборной 22 человека из системы СКА. Вас не смущает такое комплектование состава?

– Я в свое время играл в команде ЦСКА, когда из нее процентов на 70 состояла сборная СССР. Но сейчас время совсем другое, есть много молодых. Неужели нет других молодых достойных игроков, которые должны получать этот международный опыт?

«Металлург» же тоже молодая команда, Разин сделал ставку на молодежь и выиграл Кубок Гагарина, а из «Магнитки» в сборной, кажется, никого нет.

Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную, – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.