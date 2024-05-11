Ротенберг о матче в Минске: «Судьи сильно судили, по спортивному принципу. А в России, особенно в Туле, шло судейство «по понятиям». С этим надо разобраться»

Теги судьи Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о судействе в матче против Беларуси в Минске.

Команда «Россия 25» обыграла сборную Беларуси со счетом 4:2.

«Мы понимали, что сегодня будет очень тяжелая игра. Соперник усилился. Они очень хотели победить. Хочу поблагодарить сборную Беларуси. Очень здорово они играют, сильный тренерский штаб.

Судьи сильно судили, по спортивному принципу. Все было по правилам. А вот когда мы играли в России, особенно в Туле, шло судейство «по понятиям». С этим надо обязательно разобраться», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

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5 комментариев
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Одно слово Румын.
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Чеканутый все не уймется, наконец-то «великая суперсерия» закончилась, может хоть на время его будет не видно.
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Тот, у кого не закрывается его ротен.
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Нож в спину Третьяку, подковерная борьба включилась после Авто🤣
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Когда он уже перестанет ныть....
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