Ротенберг о матче в Минске: «Судьи сильно судили, по спортивному принципу. А в России, особенно в Туле, шло судейство «по понятиям». С этим надо разобраться»

Роман Ротенберг высказался о судействе в матче против Беларуси в Минске.

Команда «Россия 25» обыграла сборную со счетом 4:2.

«Мы понимали, что сегодня будет очень тяжелая игра. Соперник усилился. Они очень хотели победить. Хочу поблагодарить сборную Беларуси. Очень здорово они играют, сильный тренерский штаб.

Судьи сильно судили, по спортивному принципу. Все было по правилам. А вот когда мы играли в России, особенно в Туле, шло судейство «по понятиям». С этим надо обязательно разобраться», – сказал главный тренер «России 25» .