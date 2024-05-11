Задоров – 2-й защитник в истории «Ванкувера» с 4+ голами в первом плей-офф в составе клуба

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Кевин Биекса Эд Джовановски НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров забросил 4 шайбы в текущем плей-офф и вошел в историю «Ванкувера».

Российский защитник отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ, 1-1). 

В активе игрока стало 7 (4+3) очков в 8 играх в текущем плей-офф. Задоров перешел в «Кэнакс» по ходу сезона в результате обмена из «Калгари».

Ранее только один защитник в истории клуба забросил больше шайб в первом плей-офф в его составе (считая как новичков лиги, так и не новичков) – Джефф Браун в 1994 году (6). 

Кроме того, Задоров стал первым защитником клуба за 13 лет, забившим в двух матчах плей-офф подряд. В 2011 году Кевин Биекса довел голевую серию до 3 игр. Рекордом владеет Эд Джовановски (2003 год, 4 подряд игры с голами).  

Задоров забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У защитника 7 очков в 8 играх

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