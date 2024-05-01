Задоров забил в 5-й игре с «Нэшвиллом» после сольного прохода. У защитника 2+1 в текущем плей-офф

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров забросил 2-ю шайбу в текущем плей-офф НХЛ.

Защитник «Ванкувера» совершил сольный проход и открыл счет в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (1:2, 3-2). 

В активе россиянина 3 (2+1) балла за результативность в 5 играх в этом розыгрыше плей-офф. 

Сегодня Задоров (21:10, 2:46 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также он применил 4 силовых приема, допустил 1 потерю и получил малый штраф. 

9 комментариев
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Отличный результат даёт, молодец!!! Помню как здесь его ругали, когда переходил из огоньков. А он хорошо прошел разминку-регулярку и вышел на максимум к плову. Профи. Так и дальше продолжать и побеждать!
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Ответ Сергей 12
Комментарий скрыт
Ну помолчи тогда
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Макара копирует)
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Классно забил
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Макдевид покусал
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Шикарная шайба от Никиты, режим полузащитника активировал)
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гол хороший , породистый)
не Макар конечно в 4-й игре против Виннипега , но всё равно круто
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Лупил,лупил всю игру ребят из Нэшвилла,а потом взял да забил. Жаль не завершили серию при своих болельщиках
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