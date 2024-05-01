Задоров забил в 5-й игре с «Нэшвиллом» после сольного прохода. У защитника 2+1 в текущем плей-офф
Никита Задоров забросил 2-ю шайбу в текущем плей-офф НХЛ.
Защитник «Ванкувера» совершил сольный проход и открыл счет в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (1:2, 3-2).
В активе россиянина 3 (2+1) балла за результативность в 5 играх в этом розыгрыше плей-офф.
Сегодня Задоров (21:10, 2:46 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также он применил 4 силовых приема, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
не Макар конечно в 4-й игре против Виннипега , но всё равно круто