Задоров о камбэке с «Эдмонтоном»: «Ванкувер» смотрел матч «Реала» в ЛЧ. При 1:4 сохраняли позитивный настрой, потому что нам нравилась наша игра»

Никита Задоров прокомментировал камбэк в матче с «Эдмонтоном».

В игре второго раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» обыграл «Ойлерз» со счетом 5:4 (1-0 в серии). По ходу встречи «Кэнакс» уступали 1:4.

Российский защитник набрал 2 (1+1) очка и стал второй звездой матча.

«Мы все смотрели матч «Реала» в Лиге чемпионов (испанский клуб одержал волевую победу над «Баварией», забив два мяча в конце матча – Sports).

Ребята в нашей команде верят друг в друга. Мы уже делали камбэк в Нэшвилле.

Я не думаю, что кто-то сдался. Даже когда мы проигрывали 1:4, то сохраняли позитивный настрой, потому что нам нравилась наша игра в формате «5 на 5».

Они получили пару удачных отскоков. У «Эдмонтона» много мастерства, и они будут реализовывать моменты, но нужно отдать должное каждому в нашей раздевалке. Артур [Шилов] тоже поддержал нас в конце.

В общем, это была отличная командная победа», – сказал защитник «Ванкувера» Никита Задоров.