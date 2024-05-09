Задоров о камбэке с «Эдмонтоном»: «Ванкувер» смотрел матч «Реала» в ЛЧ. При 1:4 сохраняли позитивный настрой, потому что нам нравилась наша игра»

Теги Бавария Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Эдмонтон бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА НХЛ Никита Задоров Артур Шилов Хоккей

Никита Задоров прокомментировал камбэк в матче с «Эдмонтоном».

В игре второго раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» обыграл «Ойлерз» со счетом 5:4 (1-0 в серии). По ходу встречи «Кэнакс» уступали 1:4.  

Российский защитник набрал 2 (1+1) очка и стал второй звездой матча. 

«Мы все смотрели матч «Реала» в Лиге чемпионов (испанский клуб одержал волевую победу над «Баварией», забив два мяча в конце матча – Sports).

Ребята в нашей команде верят друг в друга. Мы уже делали камбэк в Нэшвилле.

Я не думаю, что кто-то сдался. Даже когда мы проигрывали 1:4, то сохраняли позитивный настрой, потому что нам нравилась наша игра в формате «5 на 5».

Они получили пару удачных отскоков. У «Эдмонтона» много мастерства, и они будут реализовывать моменты, но нужно отдать должное каждому в нашей раздевалке. Артур [Шилов] тоже поддержал нас в конце.

В общем, это была отличная командная победа», – сказал защитник «Ванкувера» Никита Задоров.

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4 комментария
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Реал получается вчера камбэк Колорадо против Далласа смотрели
+4
-1
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Реал образец камбеков!
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-2
+1
Красиво
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