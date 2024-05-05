Ларионов против введения карты болельщика на матчах КХЛ: «Печально, если будут какие-то ограничения, которые повлияют на посещаемость. Это неправильно»

Теги Торпедо болельщики Игорь Ларионов КХЛ Р-Спорт Fan ID Хоккей

Игорь Ларионов выступил против потенциального введения карты болельщика в хоккее.

«У меня у самого есть карта болельщика, я уже ходил по ней на игры. Стараюсь на эти вещи не обращать внимания, потому что я пришел посмотреть игру, получить удовольствие, пообщаться с людьми. Если еще и хороший футбол, я буду только рад.

У нас в Нижнем Новгороде аншлаги на хоккее, полный стадион, поэтому если что-то такое произойдет, то, конечно, будет печально. Печально, если будут какие-то ограничения, которые повлияют на посещаемость. Это будет неправильно», – сказал тренер «Торпедо».

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3 комментария
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Печально не то слово будет ###### !!!
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Зачем пилить сук на котором сидишь ? В футболе посещаемость снизилась, разве это не поучительно ?
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На хоккее не введут.
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