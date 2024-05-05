Ларионов о том, у каких футбольных тренеров учится: «Гвардиола, Клопп, Де Дзерби, Постекоглу, Анчелотти, Хави. Из наших общаюсь с Семаком»

Теги Зенит Сергей Семак Торпедо Карло Анчелотти премьер-лига Россия Юрген Клопп Хави Игорь Ларионов Пеп Гвардиола КХЛ Роберто Де Дзерби Эндж Постекоглу Р-Спорт Хоккей

Игорь Ларионов рассказал, у кого из футбольных тренеров учится.

– У каких футбольных тренеров вы учитесь?
 
– Их много: Роберто Де Дзерби, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Ангелос Постекоглу, Карло Анчелотти, Хави. Многие вещи берешь для себя, ты развиваешься как личность, как тренер. Я много читаю об этом.

Из наших тренеров много общаюсь с Сергеем Семаком, мы с ним часто дискутируем. С тем же Толей Тимощуком много общаемся. Это нужно для того, чтобы понять, как сделать игру лучше. От этих людей ты можешь взять и сделать продукт, который будет радовать зрителей и двигать хоккей вперед, , – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо».

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22 комментария
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А Ротенберг?
+31
0
+31
Ларионов такой-же физрук как и Ромка Албанский. Разница только что Ларионов воспитанный.
+17
-8
+9
Александр, с кем из хоккеистов вы дружите и можно ли у них чему-то научиться футболистам?

Мостовой: "Чему я могу научиться у этих академиков с тросточками? Они хоть чеканить умеют? "
+5
0
+5
Ответ Водяра
Ларионов такой-же физрук как и Ромка Албанский. Разница только что Ларионов воспитанный.
Все же водка - зло.
+4
0
+4
У Хави чему учится? Как на бровке себя вести?
+9
-5
+4
Ответ Михаил Опякин
А Ротенберг?
Он же не Назаров))
+3
0
+3
Ларионов, может ты у хоккейных тренеров поучишься, ну для начала...Вот Козырев будучи твоим помощником, поставил Торпедо классный атакующий хоккей, потом ушёл тренировать Северсталь и там тоже поставил его.
А у тебя сначала Торпедо на старых рельсах поиграло, а потом начало скатываться в приметив.
Короче говоря, если бы на эту тему рассуждать ну там Козырев или зубры типо Фёдорова или Никитина, то я бы всё понял. В твоём же случае, тебе надо для начала базе научится, чтобы кого-то тренировать. Кроме клубники на прессухах и сладких интервью, твоя ценность как специалиста - ноль. Это и по сборной на МЧМ было видно, и в Торпедо.
+3
-1
+2
Ответ Михаил Опякин
А Ротенберг?
Где Карло Анчелотти, Юрген Клопп, Хави, Пеп Гвардиола, Роберто Де Дзерби, Ангелос Постекоглу учились, там Ротенберг преподавал.
+3
-1
+2
Чему у них учиться? Где связь?
+1
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Разин, Никитин, Заварухины. Да кто они такие, где они играли? Чему они меня могут научить? Вот Посекоглу - голова!!!
0
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0
Ответ Sergey Smolensky
Ларионов, может ты у хоккейных тренеров поучишься, ну для начала...Вот Козырев будучи твоим помощником, поставил Торпедо классный атакующий хоккей, потом ушёл тренировать Северсталь и там тоже поставил его. А у тебя сначала Торпедо на старых рельсах поиграло, а потом начало скатываться в приметив. Короче говоря, если бы на эту тему рассуждать ну там Козырев или зубры типо Фёдорова или Никитина, то я бы всё понял. В твоём же случае, тебе надо для начала базе научится, чтобы кого-то тренировать. Кроме клубники на прессухах и сладких интервью, твоя ценность как специалиста - ноль. Это и по сборной на МЧМ было видно, и в Торпедо.
. Может Вы, прежде чем учить великого хоккеиста, уму разуму , грамоту подтяните?
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Ответ Марсель Объелся
Похоже достаточно глубоко погружен в АПЛ, приятно
Лучше бы он в хоккей был так погружён, как в ногомяч.
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Ответ Марсель Объелся
Похоже достаточно глубоко погружен в АПЛ, приятно
Ларионов кажется болельщик МЮ, хотя лысого Хага не упомянул....😁
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А сколько матчей он посмотрел, а?
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Я один не понимаю зачем челу из хоккея учиться у футбольных тренеров?
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Есть надо лосось, форель, авокадо.

Покупаю дошик.
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А как же Йозе Марино?
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Похоже достаточно глубоко погружен в АПЛ, приятно
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