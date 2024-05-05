Ларионов о том, у каких футбольных тренеров учится: «Гвардиола, Клопп, Де Дзерби, Постекоглу, Анчелотти, Хави. Из наших общаюсь с Семаком»

Игорь Ларионов рассказал, у кого из футбольных тренеров учится.

– У каких футбольных тренеров вы учитесь?



– Их много: Роберто Де Дзерби, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Ангелос Постекоглу, Карло Анчелотти, Хави. Многие вещи берешь для себя, ты развиваешься как личность, как тренер. Я много читаю об этом.

Из наших тренеров много общаюсь с Сергеем Семаком, мы с ним часто дискутируем. С тем же Толей Тимощуком много общаемся. Это нужно для того, чтобы понять, как сделать игру лучше. От этих людей ты можешь взять и сделать продукт, который будет радовать зрителей и двигать хоккей вперед, , – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо».