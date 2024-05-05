Анисин о «Торпедо»: «Молодые молодыми, но, чтобы выиграть Кубок, надо бюджет поднимать. Без взрослых игроков чемпионская команда быть не может. Нужен сплав молодости и опыта»

Михаил Анисин оценил игру «Торпедо» в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова в первом раунде плей-офф уступила СКА.

– Вы поняли, что произошло в «Торпедо» в этом сезоне? Если раньше Игоря Ларионова в СМИ много хвалили, то сейчас критикуют.

– По себе знаю, что когда ты молодой, то в первый год на тебя смотрят по-другому, посмеиваются. Ты готовишься, находишься в форме и чувствуешь, что можешь. А другие говорят: «Бэ, молодежь…». И когда ты в раж вошел, тебя не остановить. Так было в первый год и у Нижнего Новгорода.

Во второй сезон всегда тяжелее, даже когда ты Кубок Гагарина выиграл или стал лучшим снайпером. Начинает играть психология, и на тебя настраиваются как на чемпиона, по-другому играют защитники. То же самое произошло с «Торпедо». Хотя остался тот же хороший, атакующий стиль, в плане концепции все идеально.

Чисто мое мнение: команде не хватило физики. Вот бы оставить ту же самую игру в пас, но добавить в мощи. Возможно, надо было сделать предсезонку подлиннее, грузануть ребят, чтобы сил хватило на всю дистанцию чемпионата.

А то, что были конфликты в «Торпедо», это ожидаемо. Когда что-то не получается, обычно начинают валить друг на друга. У Игоря Ларионова еще три года контракта: пусть спокойно работает и его не трогают, а итоги подведем потом.

– Перед «Торпедо» стоит задача выиграть Кубок Гагарина, когда откроется новая арена.

– Молодые молодыми, но, чтобы выиграть Кубок, надо бюджет поднимать. Без взрослых игроков чемпионская команда быть не может. Должен быть сплав молодости и опыта, – сказал обладатель Кубка Гагарина.