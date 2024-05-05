Ларионов о «Зените»: «Одно пожелание – чтобы в команде было побольше наших ребят. Но у клуба другие приоритеты, за ними стоит богатая компания»
Игорь Ларионов хочет, чтобы в «Зените» было больше россиян.
Тренер ранее посетил матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).
– Недавно «Зенит» продлил контракт с Семаком еще на шесть лет.
– Если человек успешно работает, почему нет? Я за Сергея рад, он находится на своем месте. Только одно пожелание у меня есть – чтобы в команде было побольше наших ребят.
Не потому, что я против иностранцев, хочется, чтобы приезжающие иностранцы поднимали наш уровень, давали нашим мальчишкам возможность учиться и становиться лучше. Я про то же самое говорю и в хоккее. Но вы знаете, что у «Зенита» другие приоритеты, за ними стоит богатая компания.
Если говорить про мою карьеру, мы в Северной Америке играли для людей, которые приходят на трибуны и платят нам зарплату. Здесь такого нет, в этом вся и разница, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов.
Видимо до них никогда не дойдёт