Ларионов о «Зените»: «Одно пожелание – чтобы в команде было побольше наших ребят. Но у клуба другие приоритеты, за ними стоит богатая компания»

Теги Зенит Сергей Семак Торпедо премьер-лига Россия Газпром Игорь Ларионов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Игорь Ларионов хочет, чтобы в «Зените» было больше россиян.

Тренер ранее посетил матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

– Недавно «Зенит» продлил контракт с Семаком еще на шесть лет.

– Если человек успешно работает, почему нет? Я за Сергея рад, он находится на своем месте. Только одно пожелание у меня есть – чтобы в команде было побольше наших ребят.

Не потому, что я против иностранцев, хочется, чтобы приезжающие иностранцы поднимали наш уровень, давали нашим мальчишкам возможность учиться и становиться лучше. Я про то же самое говорю и в хоккее. Но вы знаете, что у «Зенита» другие приоритеты, за ними стоит богатая компания.

Если говорить про мою карьеру, мы в Северной Америке играли для людей, которые приходят на трибуны и платят нам зарплату. Здесь такого нет, в этом вся и разница, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов.

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4 комментария
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Играть должны сильнейшие не смотря на паспорт
Видимо до них никогда не дойдёт
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