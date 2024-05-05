Ларионов о футболе: «Хоккей – другая динамика, это гораздо сложнее в техническом плане: нужно катание, держать клюшку при этом. На футбол прихожу поучиться, определить какой-то touch»

Игорь Ларионов высказался про сравнение футбола и хоккея.

Тренер ранее посетил матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

– Всю вашу карьеру, как игроцкую, так и тренерскую, преследует сравнение футболистов с хоккеистами – кто успешнее, кто богаче, кто талантливее. Такое сравнение вас никогда не раздражало?

– Нет-нет-нет. Мы дискутировали с моими друзьями, и был вопрос – для чего ты ходишь на футбол? Понятное дело, посмотреть спектакль. А я прихожу на футбол поучиться, посмотреть, что я могу увидеть, определить какие-то ходы, которые пересекаются с хоккеем, какой-то своеобразный touch, касание мяча, игровую мысль, которая мне интересна. Я это вижу.

Игра в исполнении мастеров превращается в спектакль, это те вещи, которые притягивают большую аудиторию к играм.

А сравнивать хоккей с футболом… Понятное дело, что хоккей – это другая динамика, это гораздо сложнее в техническом плане, потому что нужно катание, при этом держать клюшку. У тебя есть доля секунды, чтобы принять решение, принять шайбу, уйти от удара, увидеть площадку.

Но сам по себе игровой концепт, то есть мышление, то, что ты хочешь видеть на большой футбольной площадке и на маленькой хоккейной – это главный ингредиент успеха, интеллекта и качества игры, что делает наши виды спорта лучше,– сказал главный тренер хоккейного клуба « » .