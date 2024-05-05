Ларионов о том, что футбол – спорт номер один в России: «Не хочу спорить. Это великая игра. Она гораздо экономичнее, чем хоккей. Майка, шорты и бутсы стоят дешевле хоккейной экипировки»
Игорь Ларионов высказался о том, что футбол называют спортом номер один в России.
– Футбольные чиновники утверждают, что футбол – безапелляционно спорт номер один в России. Вы можете с этим поспорить?
– Не хочу спорить, потому что это великая игра с великими традициями. Естественно, она гораздо экономичнее, чем хоккей, потому что, вы понимаете, майка, шорты и бутсы стоят гораздо дешевле, чем хоккейная экипировка.
И погодные условия позволяют играть практически круглый год, к тому же есть залы, дворы, все что угодно. Играй, расти, все для этого есть, поэтому этот прогресс хочется видеть на наших аренах, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов.
Да и торпедо показывает красивый, атакующий хоккей под его руководством.
Любо дорого смотреть!
Типа хоккей у нас на открытом воздухе и летом играть нельзя
А вот футбол в стужу - добро пожаловать