Ларионов о том, что футбол – спорт номер один в России: «Не хочу спорить. Это великая игра. Она гораздо экономичнее, чем хоккей. Майка, шорты и бутсы стоят дешевле хоккейной экипировки»

Теги Торпедо премьер-лига Россия Игорь Ларионов КХЛ игровая форма Р-Спорт Хоккей

Игорь Ларионов высказался о том, что футбол называют спортом номер один в России.

– Футбольные чиновники утверждают, что футбол – безапелляционно спорт номер один в России. Вы можете с этим поспорить?

– Не хочу спорить, потому что это великая игра с великими традициями. Естественно, она гораздо экономичнее, чем хоккей, потому что, вы понимаете, майка, шорты и бутсы стоят гораздо дешевле, чем хоккейная экипировка.

И погодные условия позволяют играть практически круглый год, к тому же есть залы, дворы, все что угодно. Играй, расти, все для этого есть, поэтому этот прогресс хочется видеть на наших аренах, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Профессор, наверное, последний из адекватных ветеранов советского и российского хоккея. Постоянно выдаёт базу, не подлизывает вротенбергу и уважителен ко всем.
Да и торпедо показывает красивый, атакующий хоккей под его руководством.
Любо дорого смотреть!
+29
-2
+27
Ответ Ryan_Getzlaf
Комментарий скрыт
Где об этом почитать? В Экспресс-газете?
+10
0
+10
Плаванье ещё рентабельнее - только трусы нужны.
+7
-2
+5
Это да , главное что у футбольного вратаря нет шлема, и огромных щитков
+5
-1
+4
Ответ Карл_Иваныч
Плаванье ещё рентабельнее - только трусы нужны.
а бассейн не нужен?
+3
-1
+2
Ответ Vito Corleone
Мячик забыл посчитать..
Мяч один на всех. Кроссы купил и все
+2
0
+2
Ответ Карл_Иваныч
Плаванье ещё рентабельнее - только трусы нужны.
и то опционально
+1
0
+1
"Это экономичная игра, как раз для таких нищебродов"
0
0
0
Если всё мерить по стоимости экипировки - то №1 бесспорно легкая атлетика, а точнее беговые дисциплины. Если совсем утрировать - для занятий бегом нужна только твёрдая основа под ногами, можно даже без обуви бегать
+2
-2
0
Таки вот в чем причина- трусы!!!!
0
0
0
Мячик забыл посчитать..
+1
-1
0
Помню как в карусель в настольный теннис играли. Мимо идешь, дощечку взял и играешь
0
0
0
Ларионов напился

Типа хоккей у нас на открытом воздухе и летом играть нельзя

А вот футбол в стужу - добро пожаловать
0
0
0
Ответ Workaholic
Если всё мерить по стоимости экипировки - то №1 бесспорно легкая атлетика, а точнее беговые дисциплины. Если совсем утрировать - для занятий бегом нужна только твёрдая основа под ногами, можно даже без обуви бегать
побегай без обуви
0
0
0
Ответ Василий Батарейкин
нет. Можно в пруду плавать!
Можно в ванной
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий