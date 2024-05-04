Никита Щитов: «Никишина бы в «Спартак», но Александр скоро уедет в НХЛ. С Мироновым у красно-белых нормальная оборона»

Теги СКА Спартак Никита Щитов НХЛ КХЛ Динамо Андрей Миронов Александр Никишин Хоккей

Никита Щитов хотел бы вернуть Александра Никишина в «Спартак».

Красно-белые в 2022 году обменяли защитника в СКА. «Спартак» получил пять игроков и права еще на четверых.

Андрей Миронов перешел в команду Алексея Жамнова из «Динамо» в это межсезонье.

«Никишина бы в «Спартак», он классный защитник. Хотелось бы видеть яркого игрока обороны в команде.

У них сейчас, в принципе, с приходом Миронова нормальная оборона. Он пришел, опыта добавил. Ему всего 29 лет, но уже столько матчей в КХЛ сыграл. Миронов в самом расцвете сил, поэтому было бы хорошо к нему добавить Никишина, но этого не случится.

Никишин с каждым годом все увереннее и увереннее действует на льду. Охотно бежит вперед, успевает назад. Все действия классные: хорошее катание, владение клюшкой, осталось ехать только в НХЛ.

Думаю, он скоро отправится покорять НХЛ», – сказал бывший хоккеист Никита Щитов.

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2 комментария
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За оборону Спартака с приходом Миронова можно быть спокойным. Надежный парень, ему бы капитаном стать и все будет хорошо.
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Ключевые слова с Мироновым🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️
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