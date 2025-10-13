Рафф об 1:3 с «Бостоном»: «Ужасная игра от «Баффало» – худшее катание и уровень борьбы, что я видел. Мы уделяем эстетике слишком много внимания, нужно перерабатывать соперника»

Линди Рафф прокомментировал поражение «Баффало» от «Бостона».

«Сейбрс» уступили в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3. «Бостон » перебросал их 17:2 в первом периоде.

«Мы играли ужасно. Худшее катание и уровень борьбы, что я видел. Мы должны бороться.

Дело не в игроке, владеющем шайбой, а во всех остальных. Казалось, что мы играли в хоккей один на один. Мы не передвигали ногами, не выигрывали борьбу за шайбу. В начале матча, когда все полны энергии, хоккей жестче, и мы проиграли битву.

Мы слишком много внимания уделяем эстетике. Пока «Баффало » не поймет, что единственный способ побеждать в НХЛ – это переработать другую команду, будет сложно», – сказал главный тренер «Сейбрс» Линди Рафф .

Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»