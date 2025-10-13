Экс-тренер «Лады» Браташ возглавил «Буран» из ВХЛ. Клуб идет на 28-м месте из 32

Экс-тренер «Лады» Олег Браташ возглавил «Буран» из Olimpbet ВХЛ.

Воронежский клуб занимает 28-е место из 32 команд в регулярном чемпионате ВХЛ , набрав 9 очков в 11 матчах.

Предыдущим местом работы Браташа была «Лада », которую он тренировал с лета 2023-го по ноябрь 2024 года.

«Олег Владимирович приступит к работе в «Буране» 15 октября. Добро пожаловать в «Буран »!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»