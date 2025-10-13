Экс-тренер «Лады» Браташ возглавил «Буран» из ВХЛ. Клуб идет на 28-м месте из 32
Экс-тренер «Лады» Олег Браташ возглавил «Буран» из Olimpbet ВХЛ.
Воронежский клуб занимает 28-е место из 32 команд в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 9 очков в 11 матчах.
Предыдущим местом работы Браташа была «Лада», которую он тренировал с лета 2023-го по ноябрь 2024 года.
«Олег Владимирович приступит к работе в «Буране» 15 октября. Добро пожаловать в «Буран»!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Бурана»
