Агент Чеховича об обмене игрока в «Сибирь»: «В «Витязе» он был одним из лучших в прошлом сезоне. Надеюсь, переход поможет вернуться в то состояние»

Агент Ивана Чеховича прокомментировал переход игрока в «Сибирь».

Ранее «Шанхай» обменял 26-летнего нападающего на денежную компенсацию.

«Надеюсь, что данный переход поможет Ивану вернуться в то состояние, в котором он находился в прошлом сезоне в «Витязе », где был одним из лучших игроков», – сказал агент форварда Шуми Бабаев .

В прошлом сезоне Чехович набрал 36 (12+24) очков в 47 матчах за «Витязь». В текущем FONBET чемпионате КХЛ у него 2 (0+2) очка за 5 игр.