Галкин о сравнении с Третьяком от Ги Буше: «Приятно, хотя по габаритам мне ближе Мышкин. Вратари – особая корпорация, но за десятилетия профессия изменилась»

Владимир Галкин отреагировал на сравнение с Владиславом Третьяком.

– Вы выдали два блестящих матча против «Авангарда» – 4:1 и 3:0, после второго главный тренер «ястребов» сравнил вас с Владиславом Третьяком и сказал, что именно вы вновь вытянули игру. Теперь Омск – ваш «клиент»?

– В хоккее не бывает личных побед – только командные. Но не скрою, что такое сравнение от Ги Буше мне очень приятно.

Владислав Третьяк – легенда нашего цеха и нашего хоккея, видел многие эпизоды его игры. Хотя по габаритам мне ближе другой великий голкипер сборной СССР и мой тезка – Владимир Мышкин .

– Оба часто выступают в прессе, следите за их комментариями?

– Мне интересны их профессиональные оценки. Ведь вратари – это особая корпорация, все – профессионалы. Все друг друга поддерживают, в том числе в прессе.

Хотя за последние десятилетия наша профессия прилично изменилась – другие скорости, иной стиль, – сказал голкипер «Автомобилиста » Владимир Галкин .

