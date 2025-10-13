  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галкин о сравнении с Третьяком от Ги Буше: «Приятно, хотя по габаритам мне ближе Мышкин. Вратари – особая корпорация, но за десятилетия профессия изменилась»
0

Галкин о сравнении с Третьяком от Ги Буше: «Приятно, хотя по габаритам мне ближе Мышкин. Вратари – особая корпорация, но за десятилетия профессия изменилась»

Владимир Галкин отреагировал на сравнение с Владиславом Третьяком.

– Вы выдали два блестящих матча против «Авангарда» – 4:1 и 3:0, после второго главный тренер «ястребов» сравнил вас с Владиславом Третьяком и сказал, что именно вы вновь вытянули игру. Теперь Омск – ваш «клиент»?

– В хоккее не бывает личных побед – только командные. Но не скрою, что такое сравнение от Ги Буше мне очень приятно.

Владислав Третьяк – легенда нашего цеха и нашего хоккея, видел многие эпизоды его игры. Хотя по габаритам мне ближе другой великий голкипер сборной СССР и мой тезка – Владимир Мышкин.

– Оба часто выступают в прессе, следите за их комментариями?

– Мне интересны их профессиональные оценки. Ведь вратари – это особая корпорация, все – профессионалы. Все друг друга поддерживают, в том числе в прессе.

Хотя за последние десятилетия наша профессия прилично изменилась – другие скорости, иной стиль, – сказал голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин.

Яковлев, Горбунов и Галкин – хоккеисты недели в КХЛ. Жуков из «Лады» – лучший новичок

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВладимир Галкин
logoКХЛ
logoВладислав Третьяк
logoАвангард
logoВладимир Мышкин
logoАвтомобилист
logoГи Буше
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Яковлев, Горбунов и Галкин – хоккеисты недели в КХЛ. Жуков из «Лады» – лучший новичок
1сегодня, 09:13
Галкин о задачах «Автомобилиста»: «Кубок. У нас немало травм, но мы не теряем ход, побеждаем. Клуб с каждым годом становится сильнее»
211 октября, 21:48
Ги Буше о Галкине в матче с «Авангардом»: «Вратарь «Автомобилиста» показал запредельный уровень. Напомнило момент, когда я увидел, как играл Третьяк. Сегодня был сопоставимый уровень»
1710 октября, 18:01
Главные новости
«Шанхай» обменял Чеховича в «Сибирь» на денежную компенсацию
27 минут назад
Третьяк посетил Чебоксары с рабочим визитом: «В Чувашии больше 50 лет развивают хоккей. Методики и инновации ФХР помогают совершенствовать тренировочный процесс»
134 минуты назад
Грицюк о лигах: «В КХЛ уровень игроков более ровный, в НХЛ есть такие, как Кучеров и Пойнт. Темп здесь выше, а силовые – жестче, но это все еще люди»
344 минуты назад
Яковлев, Горбунов и Галкин – хоккеисты недели в КХЛ. Жуков из «Лады» – лучший новичок
1сегодня, 09:13
Биссоннетт об игре «Торонто»: «Потрачу остаток карьеры, извиняясь перед Марнером. Я ошибался – возвращайся, детка, я не хотел причинять тебе боль»
3сегодня, 08:29
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА примет «Автомобилист»
34сегодня, 08:01
В Москву приезжает первый клуб Йокича и еще 7 фактов о WINLINE Basketball Cup
сегодня, 08:00Спецпроект
Грицюк о быте в НХЛ: «Как же непривычно, что на выездах нет полноценного питания у команд, как в КХЛ. Приходится на обед-ужин ходить куда-то»
13сегодня, 07:40Фото
НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес»
8сегодня, 07:25
Пашков о «Металлурге» и Кузнецове: «Рискованный ход. Но самое главное то, что в клубе работает своя школа. С такой системой никто не будет подпитываться легионерами»
15сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» ведет переговоры с Кулаком о продлении контракта. Сейчас защитник получает 2,75 млн долларов в год (TSN)
14 минуты назад
Дюбуа травмировался в матче с «Рейнджерс», заявил Карбери: «Мы оценим его состояние позже, но он досрочно завершил игру»
1сегодня, 09:02
«Адмирал» уволил Катаева. Тренер пришел в штаб перед началом этого сезона
сегодня, 08:43
Бовилье о победной шайбе с «Рейнджерс»: «Овечкин здорово прочитал момент. Я видел его и ждал, что он может найти меня пасом»
1сегодня, 08:14
Салливан о «Рейнджерс» после 0:1 от «Вашингтона»: «Если будем продолжать играть с такой же самоотдачей и концентрацией, то выиграем больше матчей, чем проиграем. Это точно»
2сегодня, 07:55
Щитов о том, что «Салават» идет на последнем месте в КХЛ: «Еще ничего не потеряно. Команда не будет аутсайдером весь сезон, даже с топ-соперниками выглядит не хуже»
1сегодня, 07:10
Сергей Самсонов об Овечкине: «Александр вкатывается в сезон, все у него нормально. Времени для разгона достаточно, «Вашингтон» выглядит неплохо»
1сегодня, 06:46
Босер о том, что 18-летний Кутс попал в состав «Ванкувера» на старте сезона: «При мне такого раньше не было, чувствую себя старым. Ключевые факторы – он умен и хорошо катается»
сегодня, 06:34
Сомерби об усилении «Шанхая»: «Руководство награждает нас за хороший старт сезона. С таким составом можно достигнуть многого, важно иметь конкуренцию»
сегодня, 06:22
Летанг получил травму нижней части тела. Защитник поедет с «Питтсбургом» на выезд в Калифорнию
1сегодня, 05:55