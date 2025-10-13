Хмелевски о «Салавате»: «Жалко, что творится с хоккеем в Уфе. Болельщики там очень хорошие – будем верить, что трудности останутся позади»

Саша Хмелевски надеется, что кризис «Салавата Юлаева» останется позади.

Уфимский клуб сократил бюджет и распродал лидеров на фоне финансовых проблем. Хмелевски обменяли в «Ак Барс» на 230 млн рублей и Уайатта Калинюка.

– Что вы пожелаете болельщикам «Салавата Юлаева»? Ведь клуб идет последним в турнирной таблице. Такого давно не было!

– Болельщики в Уфе очень хорошие. Я провел три года в «Салавате Юлаеве », пытался отвечать болельщикам тем же, что они давали мне, – это доброта, хорошие эмоции. Хотел всегда радовать людей. В Уфе очень сильно любят хоккей. И жалко, что сейчас творится с хоккеем в Башкортостане.

– Когда нет больших денег, то нет хорошего хоккея.

– Но надежда есть, и будем верить, что все трудности останутся позади.

– Битва «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» – это такая же заруба, как в НХЛ между «Флоридой» и «Тампой», например?

– Чтобы в полной мере ответить на ваш вопрос, мне нужно сыграть против «Салавата Юлаева». Тогда я побываю и на той, и на этой стороне баррикад.

Но когда я смотрел «зеленое дерби» со стороны Уфы, то там каждый матч был словно седьмая игра в серии плей-офф. Думаю, и в «Ак Барсе» все то же самое, – сказал форвард «Ак Барса » Саша Хмелевски.