Никита Щитов: «Кравец – амбициозный тренер. Он может вывести «Куньлунь» на новый уровень и попасть в плей-офф»

Теги Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Куньлунь Ред Стар Хоккей

Никита Щитов высказался о назначении Михаила Кравца главным тренером «Куньлуня».

С 60-летним специалистом был подписан контракт по схеме «1+1». Последним местом работы Кравца был «Авангард». Клуб расторг соглашение с тренером по ходу плей-офф-2024.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 «Куньлунь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

«Кравец – амбициозный тренер. Все зависит от тренерской мысли.

Думаю, он создаст конкурентоспособный коллектив, который сможет попасть в плей-офф. Сейчас туда попасть могут любые команды, все-таки уровень подравнялся.

Если ему никто не будет мешать, и «Куньлунь» подпишет хороших легионеров, то конкуренцию за восьмую строчку составят. Кравец может вывести клуб на новый уровень.

Он человек амбициозный, поэтому он точно такие задачи будет ставить перед собой», – сказал бывший хоккеист Никита Щитов

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