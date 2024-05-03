Никита Щитов: «Кравец – амбициозный тренер. Он может вывести «Куньлунь» на новый уровень и попасть в плей-офф»

Никита Щитов высказался о назначении Михаила Кравца главным тренером «Куньлуня».

С 60-летним специалистом был подписан контракт по схеме «1+1». Последним местом работы Кравца был «Авангард». Клуб расторг соглашение с тренером по ходу плей-офф-2024.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 «Куньлунь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

«Кравец – амбициозный тренер. Все зависит от тренерской мысли.

Думаю, он создаст конкурентоспособный коллектив, который сможет попасть в плей-офф. Сейчас туда попасть могут любые команды, все-таки уровень подравнялся.

Если ему никто не будет мешать, и «Куньлунь» подпишет хороших легионеров, то конкуренцию за восьмую строчку составят. Кравец может вывести клуб на новый уровень.

Он человек амбициозный, поэтому он точно такие задачи будет ставить перед собой», – сказал бывший хоккеист Никита Щитов.