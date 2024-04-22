Щитов о финале Кубка Гагарина: «Есть интрига, мне нравится серия. Многие считали «Локомотив» фаворитом, но магнитогорцы показывают очень хороший хоккей. Хотелось бы больше голов»

Никита Щитов высказался о 3-й игре «Локомотива» и «Металлурга» в Кубке Гагарина.

«Магнитка» ведет у ярославского клуба (2-0) в финальной серии Кубка Гагарина. Третья игра состоится сегодня на домашней арене « ».

«Мне нравится серия, мне нравится хоккей. Есть интрига. Многие считали фаворитом «Локомотив», но мы видим, что магнитогорцы показывают очень хороший хоккей.

Тренерскому штабу удалось помочь команде подстроиться под «Локомотив», разобрать его игру. Теперь «Металлург» ведет 2-0. Хорошая серия, мне нравится.

Вы знаете, в этом сезоне сложно что-то спрогнозировать. По идее, «Локомотив» должен всеми силами пойти вперед и устроить натиск. Команда проигрывает 0-2, она должна навязать свою игру. В то же время и «Металлург» может подловить соперника на контратаке. У них здорово играет вратарь.

Может быть, выиграет Ярославль, а может быть, счет будет 3-0 в пользу « ». Такое тоже может произойти. Сегодня мне хотелось бы увидеть чуть больше забитых голов», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.