  • Тренер голкиперов ЦСКА о первом номере клуба: «У нас два играющих вратаря, еще есть Андреянов. У меня одинаковое отношение ко всем троим»
0

Тренер голкиперов ЦСКА о первом номере клуба: «У нас два играющих вратаря, еще есть Андреянов. У меня одинаковое отношение ко всем троим»

Тренер вратарей ЦСКА Рашит Давыдов оценил ситуацию с голкиперами в клубе.

В главной команде сейчас играют Спенсер Мартин (89,9% сэйвов за 10 игр) и Дмитрий Гамзин (92,3% в 6 матчах).

– Какого вратаря в ЦСКА вы видите первым номером?

– У нас два играющих вратаря. При этом еще есть Петр Андреянов.

– Сейчас он в «Звезде» отражает 91,3% бросков. Этот 18‑летний парень получит свой шанс в этом сезоне КХЛ?

– Молодые, как правило, получают свой шанс, когда команда себя чувствует стабильно. И тогда легче запустить в состав молодого вратаря, дав ему дебютировать. Сейчас у нас немного другая ситуация, поэтому мы об этом пока не думаем.

Тем не менее Петр с нами. И конечно, мы понимаем, что все может быть. У нас готовы все. И я честно сказал вратарям, что у меня отношение одинаковое ко всем троим.

Поэтому пока играет эта пара. А что будет дальше – посмотрим, – сказал тренер вратарей ЦСКА Рашит Давыдов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
