Дюбуа травмировался в матче с «Рейнджерс», заявил Карбери: «Мы оценим его состояние позже, но он досрочно завершил игру»

Пьер-Люк Дюбуа из «Вашингтона» травмировался в матче с «Рейнджерс».

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась победой «Кэпиталс» (1:0). 27-летний форвард провел последнюю смену за 6 минут до конца третьего периода.

“Мы оценим его состояние позже, но он действительно досрочно завершил игру”, – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

В этом сезоне Дюбуа не набрал очков в трех матчах. В прошлом сезоне на его счету 92 матча с учетом плей-офф и 69 (20+49) очков при полезности «плюс 30».