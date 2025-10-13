Дюбуа травмировался в матче с «Рейнджерс», заявил Карбери: «Мы оценим его состояние позже, но он досрочно завершил игру»
Пьер-Люк Дюбуа из «Вашингтона» травмировался в матче с «Рейнджерс».
Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась победой «Кэпиталс» (1:0). 27-летний форвард провел последнюю смену за 6 минут до конца третьего периода.
“Мы оценим его состояние позже, но он действительно досрочно завершил игру”, – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
В этом сезоне Дюбуа не набрал очков в трех матчах. В прошлом сезоне на его счету 92 матча с учетом плей-офф и 69 (20+49) очков при полезности «плюс 30».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
