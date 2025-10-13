Бовилье о победной шайбе с «Рейнджерс»: «Овечкин здорово прочитал момент. Я видел его и ждал, что он может найти меня пасом»
Энтони Бовилье оценил игру Александра Овечкина при победном голе «Вашингтона».
«Кэпиталс» обыграли «Рейнджерс» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бовилье забросил единственную шайбу, подставив клюшку после сильной передачи Овечкина.
«Я старался потеряться из виду защитников и держать клюшку наготове. Я видел, где находится Овечкин, и ждал, что он может найти меня пасом или бросить по воротам, а я уже буду перед ними.
Он отлично сыграл, здорово прочитал момент», – сказал нападающий «Вашингтона» Энтони Бовилье.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
