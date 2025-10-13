Бовилье о победной шайбе с «Рейнджерс»: «Овечкин здорово прочитал момент. Я видел его и ждал, что он может найти меня пасом»

Энтони Бовилье оценил игру Александра Овечкина при победном голе «Вашингтона».

«Кэпиталс» обыграли «Рейнджерс» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бовилье забросил единственную шайбу, подставив клюшку после сильной передачи Овечкина.

«Я старался потеряться из виду защитников и держать клюшку наготове. Я видел, где находится Овечкин , и ждал, что он может найти меня пасом или бросить по воротам, а я уже буду перед ними.

Он отлично сыграл, здорово прочитал момент», – сказал нападающий «Вашингтона » Энтони Бовилье .

Карбери о «Вашингтоне» после 1:0 с «Рейнджерс»: «Мы начинаем набирать обороты. Возможно, вчера выглядели лучше, но нужно уметь выигрывать и непростые матчи»