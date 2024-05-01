Миронов перешел в «Спартак». Игрок провел 644 матча за «Динамо»

Теги Спартак переходы КХЛ Динамо Андрей Миронов Хоккей

Андрей Миронов перешел из «Динамо» в «Спартак».

29-летний защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых. Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 644 игры. 

Вчера «Динамо» официально объявило об уходе Миронова. Сегодня «Спартак» подписал контракт с игроком.

«Приветствуем опытного защитника, мастера силовых приемов и эффектных «мельниц». Желаем успешных выступлений в составе красно-белых!» – сказано в сообщении «Спартака».

В завершившемся чемпионате Миронов провел 66 матчей и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф защитник сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34. 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи в Спартаке!
+2
-1
+1
Странный, конечно, ход с его стороны. Видимо, последний его большой контракт, и он решил сорвать по максимуму, уже не надеясь в будущем на большое продление.
+1
0
+1
Совсем не понятно,дэбилизм,к прямому конкуренту отпустили легенду клуба просто так ,я угараю с вашего КХЛ,где тренером ещё и лучшим без опеляции ходит Ёзе Марино)))
+1
0
+1
Мои соболезнования Спартаку)) Миронов-Зайцев - перспективная пара) зато Рыбар будет в тонусе)))
0
0
0
Не осуждаю как болела Динамо. Сам играл и за Спартак и за Динамо правда в футбол. И конечно не на высоком уровне.
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Странный, конечно, ход с его стороны. Видимо, последний его большой контракт, и он решил сорвать по максимуму, уже не надеясь в будущем на большое продление.
с его стороны адекватно
Он неоднократно делал скидку своему клубу, получая меньше. И вот когда надо дать норм, они снова просят у него скидку. Ну правильно сделал. Постоянно так нагибать нельзя
Динаме позор. Миронову, удачи!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий