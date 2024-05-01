Миронов перешел в «Спартак». Игрок провел 644 матча за «Динамо»
Андрей Миронов перешел из «Динамо» в «Спартак».
29-летний защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых. Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 644 игры.
Вчера «Динамо» официально объявило об уходе Миронова. Сегодня «Спартак» подписал контракт с игроком.
«Приветствуем опытного защитника, мастера силовых приемов и эффектных «мельниц». Желаем успешных выступлений в составе красно-белых!» – сказано в сообщении «Спартака».
В завершившемся чемпионате Миронов провел 66 матчей и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.
В плей-офф защитник сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34.
Он неоднократно делал скидку своему клубу, получая меньше. И вот когда надо дать норм, они снова просят у него скидку. Ну правильно сделал. Постоянно так нагибать нельзя
Динаме позор. Миронову, удачи!