Миронов перешел в «Спартак». Игрок провел 644 матча за «Динамо»

Андрей Миронов перешел из «Динамо» в «Спартак».

29-летний защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых. Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 644 игры.

Вчера «Динамо» официально объявило об уходе Миронова. Сегодня «Спартак» подписал контракт с игроком.

«Приветствуем опытного защитника, мастера силовых приемов и эффектных «мельниц». Желаем успешных выступлений в составе красно-белых!» – сказано в сообщении «Спартака».

В завершившемся чемпионате Миронов провел 66 матчей и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф защитник сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34.