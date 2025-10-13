Салливан о «Рейнджерс» после 0:1 от «Вашингтона»: «Если будем продолжать играть с такой же самоотдачей и концентрацией, то выиграем больше матчей, чем проиграем. Это точно»

Майк Салливан считает, что «Рейнджерс» хорошо сыграли против «Вашингтона» (0:1).

Клуб из Нью-Йорка нанес больше бросков в створ – 35 против 21 у «столичных».

«Считаю, что мы очень хорошо сыграли. Я сказал об этом ребятам после игры. Наш тренерский штаб больше всего беспокоит то, как именно мы играем. Иногда бывает невозможно просчитать, попадет шайба в ворота или нет.

Именно такую игру мы пытаемся построить – с точки зрения усилий, решимости и настроя. Отличный матч для нас, но надо отдать должное их вратарю [Чарли Линдгрену ] – он совершил несколько ключевых сэйвов в нужные моменты.

Если мы продолжим играть с такой же самоотдачей, концентрацией и вниманием к деталям, то выиграем больше матчей, чем проиграем. Это точно», – сказал главный тренер «Рейнджерс ».