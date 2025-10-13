Щитов про 3 матча Овечкина без голов: «Должен забить в ближайших играх. В форме Александра можно не сомневаться – он всегда ответственно готовится к сезону»
Никита Щитов прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.
Форвард «Вашингтона» стартовал в регулярном чемпионате НХЛ с трех игр без заброшенных шайб. На его счету две голевые передачи.
«Я думаю, что первую шайбу Овечкина ждать не долго. Ждем его выход в большинстве, бросок с его точки. В ближайших играх он должен забить.
Александр всегда ответственно подходит к подготовке к сезону, поэтому в его форме на старте регулярного чемпионата можно не сомневаться», – сказал бывший игрок клубов FONBET КХЛ Никита Щитов.
Бовилье о победной шайбе с «Рейнджерс»: «Овечкин здорово прочитал момент. Я видел его и ждал, что он может найти меня пасом»
