Щитов про 3 матча Овечкина без голов: «Должен забить в ближайших играх. В форме Александра можно не сомневаться – он всегда ответственно готовится к сезону»

Никита Щитов прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона » стартовал в регулярном чемпионате НХЛ с трех игр без заброшенных шайб. На его счету две голевые передачи.

«Я думаю, что первую шайбу Овечкина ждать не долго. Ждем его выход в большинстве, бросок с его точки. В ближайших играх он должен забить.

Александр всегда ответственно подходит к подготовке к сезону, поэтому в его форме на старте регулярного чемпионата можно не сомневаться», – сказал бывший игрок клубов FONBET КХЛ Никита Щитов .

