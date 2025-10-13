Кузнецов об 1:5 с «Авангардом»: «Металлургу» надо взять позитив и перенести на следующую игру. Реализацию нужно исправить»

Евгений Кузнецов прокомментировал поражение «Металлурга» от «Авангарда».

Во вчерашнем матче FONBET КХЛ магнитогорцы уступили со счетом 1:5. Кузнецов отметился результативной передачей на единственный гол команды.

«Нужно взять позитив и перенести на следующую игру. Что не получилось, нужно исправить. Один из самых важных компонентов – реализация», – сказал форвард «Металлурга » Евгений Кузнецов.

Пашков о «Металлурге» и Кузнецове: «Рискованный ход. Но самое главное то, что в клубе работает своя школа. С такой системой никто не будет подпитываться легионерами»