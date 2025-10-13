Кузнецов об 1:5 с «Авангардом»: «Металлургу» надо взять позитив и перенести на следующую игру. Реализацию нужно исправить»
Евгений Кузнецов прокомментировал поражение «Металлурга» от «Авангарда».
Во вчерашнем матче FONBET КХЛ магнитогорцы уступили со счетом 1:5. Кузнецов отметился результативной передачей на единственный гол команды.
«Нужно взять позитив и перенести на следующую игру. Что не получилось, нужно исправить. Один из самых важных компонентов – реализация», – сказал форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов.
Пашков о «Металлурге» и Кузнецове: «Рискованный ход. Но самое главное то, что в клубе работает своя школа. С такой системой никто не будет подпитываться легионерами»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
