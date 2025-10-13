Метальников стал генменеджером «Барыса». Экс-защитник сборной Казахстана завершил карьеру этим летом
Леонид Метальников стал генеральным менеджером «Барыса».
Бывший защитник сборной Казахстана и клубов FONBET КХЛ завершил игровую карьеру этим летом.
В прошлом сезоне он выступал на чемпионате мира, квалификации к Олимпиаде-2026, а также провел 54 матча за «Адмирал».
«Леонид Метальников – мастер спорта международного класса по хоккею. Будучи игроком, он становился обладателем Кубка Петрова, серебряным призером Всемирной зимней Универсиады, неоднократным победителем чемпионата мира в первом дивизионе.
Летом он завершил профессиональную карьеру и переходит к работе в системе клуба в качестве генерального менеджера», – сказано в сообщении пресс-службы «Барыса».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
