Метальников стал генменеджером «Барыса». Экс-защитник сборной Казахстана завершил карьеру этим летом

Леонид Метальников стал генеральным менеджером «Барыса».

Бывший защитник сборной Казахстана и клубов FONBET КХЛ завершил игровую карьеру этим летом.

В прошлом сезоне он выступал на чемпионате мира, квалификации к Олимпиаде-2026, а также провел 54 матча за «Адмирал ».

«Леонид Метальников – мастер спорта международного класса по хоккею. Будучи игроком, он становился обладателем Кубка Петрова, серебряным призером Всемирной зимней Универсиады, неоднократным победителем чемпионата мира в первом дивизионе.

Летом он завершил профессиональную карьеру и переходит к работе в системе клуба в качестве генерального менеджера», – сказано в сообщении пресс-службы «Барыса ».