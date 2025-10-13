«Салават» подписал контракт с Берлевым до конца сезона. Ранее форвард был на пробном договоре

«Салават Юлаев» подписал контракт с Антоном Берлевым.

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ранее Берлев выступал за уфимский клуб на пробном договоре. Он провел 3 игры в текущем FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка.

Всего в КХЛ форвард сыграл 146 матчей, в которых сделал 58 (20+38) результативных действий.