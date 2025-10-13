«Салават» подписал контракт с Берлевым до конца сезона. Ранее форвард был на пробном договоре
«Салават Юлаев» подписал контракт с Антоном Берлевым.
Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26.
Ранее Берлев выступал за уфимский клуб на пробном договоре. Он провел 3 игры в текущем FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка.
Всего в КХЛ форвард сыграл 146 матчей, в которых сделал 58 (20+38) результативных действий.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости