«Адмирал» уволил Катаева. Тренер пришел в штаб перед началом этого сезона
«Адмирал» уволил тренера Дмитрия Катаева.
Специалист пополнил штаб команды перед началом сезона-2025/26. Годом ранее Катаев тренировал «Хумо» в чемпионате Казахстана.
«Благодарим за работу и желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».
Клуб из Владивостока набрал 12 очков в 11 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
