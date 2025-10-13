0

«Адмирал» уволил Катаева. Тренер пришел в штаб перед началом этого сезона

«Адмирал» уволил тренера Дмитрия Катаева.

Специалист пополнил штаб команды перед началом сезона-2025/26. Годом ранее Катаев тренировал «Хумо» в чемпионате Казахстана.

«Благодарим за работу и желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».

Клуб из Владивостока набрал 12 очков в 11 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
