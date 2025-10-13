«Эдмонтон» ведет переговоры с Кулаком о продлении контракта. Сейчас защитник получает 2,75 млн долларов в год (TSN)

«Эдмонтон» ведет переговоры с Бреттом Кулаком о продлении контракта.

Об этом сообщает инсайдер TSN Райан Ришог.

31-летний защитник проводит пятый сезон в составе «Ойлерс ». Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 2,75 млн долларов.

В прошлом сезоне Кулак провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (7+18) очков при полезности «минус 7». В плей-офф на его счету 1+4 за 22 игры с полезностью «плюс 9».