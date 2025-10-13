Защитник «Рейнджерс» Соуси пропустит минимум неделю из-за травмы верхней части тела
Карсон Соуси из «Рейнджерс» пропустит минимум неделю из-за травмы.
Защитник получил повреждение нижней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1). Его место в заявке занял Коннор Маккей.
«Рейнджерс» выменяли Соуси у «Ванкувера» по ходу прошлого сезона. В текущей регулярке на его счету 3 матча и один гол при полезности «плюс 2».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
