Защитник «Рейнджерс» Соуси пропустит минимум неделю из-за травмы верхней части тела

Карсон Соуси из «Рейнджерс» пропустит минимум неделю из-за травмы.

Защитник получил повреждение нижней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1). Его место в заявке занял Коннор Маккей .

«Рейнджерс » выменяли Соуси у «Ванкувера» по ходу прошлого сезона. В текущей регулярке на его счету 3 матча и один гол при полезности «плюс 2».

