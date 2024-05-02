Щитов про Дитца и Коледова в «Авангарде»: «Хорошие крепкие защитники.  На бумаге оборона будет сильнее, чем в прошлом сезоне»

Теги Авангард Никита Щитов Сергей Звягин КХЛ Павел Коледов Матч ТВ Даррен Дитц Хоккей

Никита Щитов оценил переходы Павла Коледова и Даррена Дитца в «Авангард».

В четверг «Авангард» объявил о подписании контрактов с защитниками. Коледов последний сезон провел в «Салавате Юлаеве», Дитц перешел из ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.

– У «Авангарда» в прошлом сезоне была слабая оборона. Сейчас они взяли Павла Коледова и Даррена Дитца. По нынешним меркам это хорошие крепкие защитники. На бумаге оборона Омска будет сильнее, чем в прошлом сезоне.

Но главный вопрос – что собой представляет главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин. Уровень игроков в лиге сейчас достаточно ровный. Суперзвезд у нас нет. Поэтому в результате команды многое будет определять тренерская мысль, идеи и схемы.

– У вас есть сомнения в том, что Звягин будет успешен?

– Для меня Звягин – загадка. Про него просто нечего сказать. Он всегда был помощником. Я не могу сказать, как он себя покажет, не вижу смысла делать прогнозы. Нужно будет смотреть по сезону и только тогда делать какие‑то выводы.

Раз Звягину доверили «Авангард», значит руководство в нем уверено. Может быть, он впитал в себя лучшие качества тренеров, с которыми ему довелось работать в Омске.

Возможно, Звягин хороший аналитик и тактик. Но, единственное, что мне в нем уже не понравилось, это наигранное поведение в седьмом матче с «Локомотивом», когда он махал руками, как сумасшедший, и орал. Меня это сразу от него оттолкнуло. Посмотрим, как он себя проявит, - сказал бывший защитник ряда клубов КХЛ.

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