Плешков о Заврагине: «Теперь в сборной еще на одного вратаря СКА больше – это хорошо»

Артемий Плешков высказал мнение о переходе Егора Заврагина в СКА.

Ранее стало известно, что 18-летний вратарь продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга после обмена из «Югры».

Плешков и Заврагин вошли в состав «России 25» на майские матчи против Казахстана и Беларуси.

«Пока его не видел, но обязательно поздравлю, когда получится поговорить.

Теперь в сборной еще на одного вратаря СКА больше, это хорошо», – сказал вратарь СКА и «России 25» Артемий Плешков.