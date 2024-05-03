Плешков о Заврагине: «Теперь в сборной еще на одного вратаря СКА больше – это хорошо»

Теги СКА КХЛ Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Артемий Плешков высказал мнение о переходе Егора Заврагина в СКА.

Ранее стало известно, что 18-летний вратарь продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга после обмена из «Югры».

Плешков и Заврагин вошли в состав «России 25» на майские матчи против Казахстана и Беларуси.

«Пока его не видел, но обязательно поздравлю, когда получится поговорить.

Теперь в сборной еще на одного вратаря СКА больше, это хорошо», – сказал вратарь СКА и «России 25» Артемий Плешков

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9 комментариев
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Выдал "базу"😂 Хочешь в Сборную=переходи к Ротану в СКА. А если серьёзно - это стыдобище. Те же Набоков и Исаев в РАЗЫ сильнее как вратари. Но в сборную они будут попадать в лучшем случае, через раз. Потому что не в СКА.
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Ответ Алексей Тор
Радость то какая.
Надо на всю страну объявить конечно , поздравить .
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Радость то какая.
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А можно 6 вратарей сразу выпускать?)))
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не ну мы то ладно, уже ничему не удивляемся, романа как облупленного знаем. как вы там все в раздевалке помещаетесь? не переодеться толком, ни на баяне поиграть
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Ответ Yndestad
А можно 6 вратарей сразу выпускать?)))
Тренер Роман пока не эволюционировал свою СИСТЕМУ под данную схему. Так что надо еще подождать.....
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Только у такого гениального тренера , не имея никакого опыта игры в сборной и международных матчей можно из молодежной команды попасть сразу в сборную страны. Те кто назначал главного тренера объясните пожалуйста почему сборная страны стала вотчиной Романа Ротенберга. Просто чудеса. Отечественный хоккей еще такого не видел. Куда там Третьяку, Мышкину, Трефилову потом и кровью добивавшихся место в сборной страны. Сборная не место для прокачки игроков одного клуба.
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Но теперь и в СКА стало на одного вратаря СКА больше. Это должно быть для Плешкова уже не так хорошо.
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В каком СКА стало вратарей больше, если уже известно, что Заврагин следующий сезон проведет за "Сочи", а потом уедет в Филадельфию?
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