Ротенберг о Плешкове: «Впервые за мой долгий стаж работы в сборной вратарь сыграл дебютный матч на ноль. Как и обещали, лучший игрок получит авто BAIC на тест-драйв»

Теги Сборная Казахстана по хоккею Роман Ротенберг товарищеские матчи Sports – Казахстан Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высоко оценил игру вратаря Артемия Плешкова.

В четверг сборная «Россия 25» обыграла Казахстан в рамках Qazaqstan Hockey Open со счетом 1:0. Победную шайбу забросил капитан россиян Василий Глотов.

«Впервые за мой долгий стаж работы в сборной вратарь сыграл дебютный матч на «0». Очень увереная игра Артемия Плешкова впечатлила.

Большое спасибо нашим партнерам – компании BAIC. Как мы обещали на презентации команды 29 апреля, лучший игрок матча получит на месяц автомобиль на тест-драйв! Вот такой уровень у нас в сборной!» – написал главный тренер «России 25» в телеграм-канале.

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6 комментариев
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Долгий стаж работы -хорошая шутка.
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Тренер сборной рекламирует китайскую самовозку. В принципе - всё
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🤣🤣🤣🤣 автомобиль на тест драйв 😂🤣
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Получит китайское корыто, на месяц!!!
Вот это уровень, это уж точно💪
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Можно было и подарить тачку.Тест драйв месяц не солидно как-то Роман.
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