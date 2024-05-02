Ротенберг о Плешкове: «Впервые за мой долгий стаж работы в сборной вратарь сыграл дебютный матч на ноль. Как и обещали, лучший игрок получит авто BAIC на тест-драйв»

Роман Ротенберг высоко оценил игру вратаря Артемия Плешкова.

В четверг сборная «Россия 25» обыграла в рамках Qazaqstan Hockey Open со счетом 1:0. Победную шайбу забросил капитан россиян Василий Глотов.

«Впервые за мой долгий стаж работы в сборной вратарь сыграл дебютный матч на «0». Очень увереная игра впечатлила.

Большое спасибо нашим партнерам – компании BAIC. Как мы обещали на презентации команды 29 апреля, лучший игрок матча получит на месяц автомобиль на тест-драйв! Вот такой уровень у нас в сборной!» – написал главный тренер «России 25» в телеграм-канале.