Плешков – вратарь «России 25» на матч с Казахстаном

Артемий Плешков станет стартовым вратарем в матче «России 25» с Казахстаном.

Сегодня в Астане пройдет матч Лига Ставок Большого тура сборной между «Россией 25» и .

В составе российской команды стартовым вратарем будет из СКА.

Состав «России 25»:

Вратари: Плешков ( ) – оба СКА;

Защитники: Карпухин (А, « ») – Грудинин (« »), Князев («Ак Барс») – Выдренков (СКА), Коромыслов (СКА) – Галенюк («Сочи»), Федотов (СКА);

Нападающие: Джиошвили (А, «Динамо») – Воробьев (СКА) – Толчинский (СКА); Зыков (СКА) – Глотов (К, СКА) – Грицюк (СКА); Соркин (ЦСКА) – Чивилев (СКА) – Рашевский («Динамо»); Абрамов (ЦСКА) – Бардаков (СКА) – Поляков (СКА); Барулин («Амур»).

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.