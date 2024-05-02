СКА выменял 18-летнего вратаря Заврагина у «Югры» на Кабуша, Гурзанова и денежную компенсацию

СКА выменял 18-летнего вратаря Егора Заврагина у «Югры».

Взамен клуб получил нападающих Матвея Кабуша, Егора Гурзанова и денежную компенсацию.

В регулярном чемпионате-2023/24 Заврагин провел 17 матчей за «Югру», отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,60. В плей-офф в его активе 8 игр при 93,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,11.

На счету Кабуша 52 матча и 24 (15+9) очка в регулярке за «СКА-Неву». В плей-офф ВХЛ он набрал 5 (2+3) баллов в 11 играх.

Гурзанов отметился 31 (18+13) очком в 45 матчах регулярки за «СКА-Неву» и 4 (2+2) баллами в 11 играх плей-офф.