СКА выменял 18-летнего вратаря Заврагина у «Югры» на Кабуша, Гурзанова и денежную компенсацию

Теги СКА переходы КХЛ Югра СКА-Нева ВХЛ деньги Матвей Кабуш Егор Гурзанов Хоккей

СКА выменял 18-летнего вратаря Егора Заврагина у «Югры».

Взамен клуб ВХЛ получил нападающих Матвея Кабуша, Егора Гурзанова и денежную компенсацию.

В регулярном чемпионате-2023/24 Заврагин провел 17 матчей за «Югру», отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,60. В плей-офф в его активе 8 игр при 93,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,11.

На счету Кабуша 52 матча и 24 (15+9) очка в регулярке за «СКА-Неву». В плей-офф ВХЛ он набрал 5 (2+3) баллов в 11 играх.

Гурзанов отметился 31 (18+13) очком в 45 матчах регулярки за «СКА-Неву» и 4 (2+2) баллами в 11 играх плей-офф.

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25 комментариев
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Очередной воспитанник гениального стратега. Чтож, в новом сезоне страна сильнее объединится против политпроекта
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паразит
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Жаль парня, сломал себе карьеру. Хоть бы у Иванова поинтересовался.
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Какая же классная школа у СКА и так быстро воспитанники растут
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Свежие воспитанники Системы
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Нужно азять 68 вратарей менять их каждый матч.
+8
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+7
Точечное усиление у клуба с 146 вратарями
+5
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+4
Ответ #31
Жаль парня, сломал себе карьеру. Хоть бы у Иванова поинтересовался.
Кто его спросил? 18-летнего-то.
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Ответ nemishiko
Обмен с большой перспективой. Надеюсь Заврагин оправдает все авансы и станет вратарем основы СКА.
Иванов уже оправдал. И Мичков. И Бучельников. Демидов ещё на подходе. Пальцев всех конечностей не хватает чтобы посчитать тех кто оправдал все авансы и стал игроком основы СКА. Это я ещё про всяких пивных мастеров молчу.
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Ответ Артем Зырянов
Кто его спросил? 18-летнего-то.
В 18 лет он сам уже выбирает и подписывает, плюс есть агент, который, как по мне, загнал парня в кабалу. Вспомните Петю Кочеткова, Аскара, Иванов, Бринкмана, теперь Герасимюк скорее всего на выход. Только 2 воспитанника были на победной игре 1946 в Ярике и то сидели на трибуне Герасимюк и Парай. О чем это говорит?
+4
-1
+3
Егор Заврагин в одной школе со мной учился. Вот бы в НХЛ его увидеть, надеюсь Йозе отпустит
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Заблестел и это недотренер как сорока
+4
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+2
Система Как спистеть игроков работает)
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+1
Система в работе🤦🏻‍♂️
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+1
Ответ #31
В 18 лет он сам уже выбирает и подписывает, плюс есть агент, который, как по мне, загнал парня в кабалу. Вспомните Петю Кочеткова, Аскара, Иванов, Бринкмана, теперь Герасимюк скорее всего на выход. Только 2 воспитанника были на победной игре 1946 в Ярике и то сидели на трибуне Герасимюк и Парай. О чем это говорит?
В 18 лет парень из Югры ничего не выбирает. Тем более это обмен, а не подписанный контракт. Ему сказали - ты в СКА. Вот и вся история.
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Обмен с большой перспективой. Надеюсь Заврагин оправдает все авансы и станет вратарем основы СКА.
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все что нужно знать про этот резиновый клуб
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В Неве лучше, чем в Югре?
Серебряков и Мойсевич уверенно смотрелись в прошедшем сезоне.
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Перспективно, но рискованно. 18 лет переломный возраст , как пройдет переход во взрослый хоккей процесс с негарантированным успехом. Плюс большая конкуренция внутри команды. Будем следить, но обмен скорее хороший для СКА, чем нет.
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После Шестеркина в ска играли - Самонов, Хелльберг, Кочетков, Бердин, Николаев, Аскаров, Юханссон, Подъяпольский, Иванов, Мойсевич, Серебряков, Матссон, Плешков. если я не прав - поправьте, может кого забыл в этой вакханалии. А сколько вратарей всё это время мариновались в системе команды грандмастера и посчитать трудно. мдауж
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Норм такой обмен, думаю все довольны. Добро пожаловать, Егор!
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