Светлов про 1:0 «России 25»: «Очень конкурентный матч, Казахстан был сверхмотивирован. Глотов может стать серьезным центром, у нас их дефицит»

Сергей Светлов высказался о победе сборной «России 25» над Казахстаном (1:0).

Команда под руководством Романа Ротенберга начала свое выступление в Лига Ставок Большом Туре сборной с победы.

– Вам понравился матч в Астане?

– Очень конкурентный матч. Было видно, что сверхмотивирован и находится на решающем этапе подготовки к чемпионату мира. При этом состав у нашего соперника был не совсем оптимальным – например, не играли герои плей-офф КХЛ Михайлис и Орехов.

Вообще хорошо, что по старой доброй традиции у нас в мае – хоккей национальных сборных. А сама игра стала продолжением финала Кубка Гагарина – с минимумом голов. Думаю, по ходу тура результативность будет увеличиваться.

– Что скажете об игре сборной России?

– Бросилась в глаза нацеленность на результат. Многие хоккеисты «сборной 25» не проводили официальных матчей почти два месяца, после такого перерыва игровой тонус сразу не вернешь. Но в плане дисциплины – никаких вопросов. Не удивился, что победный гол на счету Глотова. В плей-офф он был лидером своей команды и вообще провел лучший сезон в карьере.

Благодарность тем, кто в свое время вернул из низших лиг Северной Америки. Если в следующем чемпионате он продолжит в том же духе, то получим очень серьезного центрфорварда – и для КХЛ, и для национальной сборной. А пока таких центров у нас большой дефицит.

– На ноль дебютировал в сборной вратарь , которому в свое время в «Сочи» дали шанс именно вы...

– Для вратаря психология – половина успеха. Артемий в 18 лет очень уверенно стартовал в КХЛ, теперь такой же дебют в сборной. Так начинать могут только талантливые люди – с правильной вратарской психологией. И она была видна сразу после его вызова из МХЛ – из ступинского «Капитана», – сказал бывший тренер сочинского клуба.