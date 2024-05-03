Ротенберг о Плешкове: «Артемий в отличной компании – только Шестеркин и Набоков начинали в сборной с матча на ноль»

Роман Ротенберг сравнил Артемия Плешкова с Шестеркиным и Набоковым.

Вчера «Россия 25» обыграла Казахстан со счетом 1:0. 21-летний вратарь СКА провел первый матч за сборную.

«Вчера я отметил Артемия Плешкова, который свой дебютный матч провел на ноль.

Мы подняли статистику и нашли еще двух вратарей-дебютантов, стартовавших в сборной России с сухих матчей. Это Евгений Набоков, не пропустивший от шведов на Олимпиаде в Турине в 2006-м, и Игорь Шестеркин, который в 2016 году засушил Словакию в матче Еврочелленджа.

Артемий в отличной компании, так держать!» – написал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

До сборной России Набоков играл за Казахстан на чемпионате мира-1994 (группа С1).