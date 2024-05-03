Рашевский об уходе Миронова в «Спартак»: «Никто не имеет права осуждать. Андрей может играть там, где хочет»

Теги Спартак КХЛ Динамо Андрей Миронов Матч ТВ Дмитрий Рашевский Хоккей

Дмитрий Рашевский высказался о переходе Андрея Миронова из «Динамо» в «Спартак».

29‑летний защитник, сыгравший рекордные 644 матча за бело-голубых, подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

– Миронову что‑то пожелал?

– Пока не списывались, он еще ни с кем не попрощался. Думаю, в ближайшее время это произойдет.

– Удивился такому переходу?

– Немного, конечно. Но это его выбор, его карьера. Он вправе решать так, как он хочет, и играть там, где хочет. Осуждать за это его никто не имеет права, – сказал форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А кто осуждает? Ветераны, разве что: "вот в наше время....")
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий