Рашевский об уходе Миронова в «Спартак»: «Никто не имеет права осуждать. Андрей может играть там, где хочет»

Дмитрий Рашевский высказался о переходе Андрея Миронова из «Динамо» в «Спартак».

29‑летний защитник, сыгравший рекордные 644 матча за бело-голубых, подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

– Миронову что‑то пожелал?

– Пока не списывались, он еще ни с кем не попрощался. Думаю, в ближайшее время это произойдет.

– Удивился такому переходу?

– Немного, конечно. Но это его выбор, его карьера. Он вправе решать так, как он хочет, и играть там, где хочет. Осуждать за это его никто не имеет права, – сказал форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский.