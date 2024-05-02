Третьяк заявил о планах ФХР проводить матчи сборной России на Дальнем Востоке: «Это наша страна, нам важно, чтобы хоккей любили везде»

Теги ФХР Владислав Третьяк ТАСС сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк заявил о планах проводить матчи сборной на Дальнем Востоке.

В этом году игры команды «Россия 25» из российских городов примут Омск и Тула. Год назад матчи проходили в Туле, Челябинске и Красноярске.

«Я разговаривал с губернатором Омской области, это хоккейные регионы, они скучают, так как хоккей закончился, а жизнь продолжается. И у них есть возможность поболеть за сборную, увидеть молодых звездочек.

Конечно, в будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной. Это в рамках популяризации, это наша страна, нам важно, чтобы хоккей любили везде», – сказал президент ФХР.

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3 комментария
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Изнывающая от скуки Омская область.
Не пытайтесь покинуть Омск
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Там до Америки не далеко парни из НХЛ подтянутся ,если конечно им место найдётся,очередь большая.
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А с кем играть будите? Если с Китаем, то это в мытищи…
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