Третьяк заявил о планах ФХР проводить матчи сборной России на Дальнем Востоке: «Это наша страна, нам важно, чтобы хоккей любили везде»

Владислав Третьяк заявил о планах проводить матчи сборной на Дальнем Востоке.

В этом году игры команды «Россия 25» из российских городов примут Омск и Тула. Год назад матчи проходили в Туле, Челябинске и Красноярске.

«Я разговаривал с губернатором Омской области, это хоккейные регионы, они скучают, так как хоккей закончился, а жизнь продолжается. И у них есть возможность поболеть за сборную, увидеть молодых звездочек.

Конечно, в будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной. Это в рамках популяризации, это наша страна, нам важно, чтобы хоккей любили везде», – сказал президент ФХР.