Третьяк считает, что Овечкину нужно спокойнее относиться к гонке за рекордом Гретцки: «Он великий. Будет время, установит рекорд, давайте пожелаем ему удачи»

Теги ФХР Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом.

В регулярных чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 853 шайбы, по этому показателю он уступает только Гретцки (894 гола). 

«Не забывайте, ему 38 лет и у него большая ответственность. Он наверняка читает российскую прессу, и ему тяжело, потому что от него всегда ждут голов.

И когда он не забивает, то, наверное, немного нервничает. Я думаю, что ему надо немного поспокойнее к этому относиться, потому что мы все больно быстро хотим, чтобы он все шайбы забил. Будет время, он установит рекорд, давайте пожелаем ему удачи, он великий игрок.

С одной стороны, ему легко, потому что у него богатый опыт. Он знает, где надо и не надо бежать, когда смениться. А молодой игрок не всегда все знает, теряется иногда, растрачивает свои силы. Когда я играл, будучи опытным, то всегда знал, когда надо напрягаться, а когда просто ждать и следить за ситуацией», – сказал президент ФХР. 

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3 комментария
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Пожелаем здоровья. Со всем остальным он справится сам.
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Великий Овечкин великий.
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Редко с ним согласен, но тут прав на 100%, здоровья, и ещё здоровья Сане.
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