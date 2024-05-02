Третьяк провел встречу с президентом Казахстана Токаевым: «Здорово, что наши страны дружат. Обсудили развитие хоккея в стране»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Политика Матч ТВ Sports – Казахстан Хоккей

Владислав Третьяк провел встречу с главой Казахстана Касым‑Жомартом Токаевым.

«Очень здорово, что наши страны дружат. Сегодня меня принял в своем дворце президент Казахстана, для меня большая честь была приехать и обсудить с ним развитие хоккея в стране и наши дружеские отношения.

Токаев вспомнил молодость, как в Москве ходил на хоккей. Договорились проводить как можно больше совместных соревнований на самом высоком уровне.

Разговор получился плодотворным. Президент Казахстана очень любит хоккей и старается развивать его», – сказал президент ФХР.

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3 комментария
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Друг в беде не бросит лишнего не спросит вот что значит настоящий верный друг.
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хоккей қорабы
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бартез наверно ещё и в геополитике дока. ждем
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