Третьяк провел встречу с президентом Казахстана Токаевым: «Здорово, что наши страны дружат. Обсудили развитие хоккея в стране»

Владислав Третьяк провел встречу с главой Казахстана Касым‑Жомартом Токаевым.

«Очень здорово, что наши страны дружат. Сегодня меня принял в своем дворце президент Казахстана, для меня большая честь была приехать и обсудить с ним развитие хоккея в стране и наши дружеские отношения.

Токаев вспомнил молодость, как в Москве ходил на хоккей. Договорились проводить как можно больше совместных соревнований на самом высоком уровне.

Разговор получился плодотворным. Президент Казахстана очень любит хоккей и старается развивать его», – сказал президент .