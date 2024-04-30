Третьяк о результативности в КХЛ: «Судьи допускают захват игроков – я бы их убрал. Так сделали в НХЛ. Если дать форвардам больше свободы, увидим больше голов»

Владислав Третьяк поделился мнением о результативности в КХЛ.

– « » в финале Кубка Гагарина забил только три гола. Как можно поднять результативность в ?

– Да, удивительно, что только три. Если давать практический совет, то я бы убрал все захваты. Так сделали в .

Я смотрю наш хоккей – все-таки судьи допускают захват игроков. Когда соперник тормозит движение хоккеиста, рвущегося в атаку. И от него нельзя оторваться. Атакующего нападающего зажимают, тормозят разными способами.

Если дать форвардам больше свободы, то мы увидим больше голов.

Ну и все зависит от мастерства игроков. Значит, нужно тренерам больше работать над тем, как брать чужие ворота.

Ведь как получается? Если сегодня голкипер видит шайбу, ему трудно забить. Но надо закрывать вратаря.

Большинство голов в НХЛ, а я почти все голевые моменты просматриваю, забивают в те моменты, когда вратарь не видит развитие атаки, когда перед ним стоит соперник.

Так действовал Борис Михайлов. Он вставал на пятачке и играл на добивании. Это главный козырь, когда ты хочешь забросить шайбу, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.