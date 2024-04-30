Третьяк о результативности в КХЛ: «Судьи допускают захват игроков – я бы их убрал. Так сделали в НХЛ. Если дать форвардам больше свободы, увидим больше голов»

Теги Локомотив ФХР судьи Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением о результативности в КХЛ.

– «Локомотив» в финале Кубка Гагарина забил только три гола. Как можно поднять результативность в КХЛ?

– Да, удивительно, что только три. Если давать практический совет, то я бы убрал все захваты. Так сделали в НХЛ.

Я смотрю наш хоккей – все-таки судьи допускают захват игроков. Когда соперник тормозит движение хоккеиста, рвущегося в атаку. И от него нельзя оторваться. Атакующего нападающего зажимают, тормозят разными способами.

Если дать форвардам больше свободы, то мы увидим больше голов.

Ну и все зависит от мастерства игроков. Значит, нужно тренерам больше работать над тем, как брать чужие ворота.

Ведь как получается? Если сегодня голкипер видит шайбу, ему трудно забить. Но надо закрывать вратаря.

Большинство голов в НХЛ, а я почти все голевые моменты просматриваю, забивают в те моменты, когда вратарь не видит развитие атаки, когда перед ним стоит соперник.

Так действовал Борис Михайлов. Он вставал на пятачке и играл на добивании. Это главный козырь, когда ты хочешь забросить шайбу, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

3 комментария
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Убрать захваты и разрешить играть на пятачке.
Почему бы нет ?
Голов будет точно больше.
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Захваты точно нужно убрать - однозначно, хоккей только выиграет в зрелищности.
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Может же дело иногда говорить.
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