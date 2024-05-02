Ротенберг встретился с главой федерации хоккея Казахстана: «Виден прогресс казахстанских хоккеистов. Вместе победим»
Роман Ротенберг встретился с президентом федерации хоккея Казахстана.
«Сегодня в Астане перед матчем Казахстан – Россия я и Владислав Третьяк провели дружескую беседу с президентом Федерации хоккея Казахстана Аскаром Маминым. Обсудили очень много важных тем, касающихся сотрудничество наших федераций.
Прогресс казахстанских хоккеистов виден невооруженным взглядом. Наши дети тренируются с ребятами 2013 года рождения из школы «Барыса» – это очень перспективные воспитанники.
Молодежная и юниорская сборные Казахстана, участвующие в Кубках Будущего вместе с нашими и белорусскими сборными, на регулярной основе получают опыт в матчах сильными соперниками и уже закрепились в элитных дивизионах чемпионатов мира своих возрастов, чего не было очень давно.
Так держать! Дальше – больше! Вместе победим! 🇷🇺 🏒 🇰🇿» – сказано в сообщении главного тренера «России 25» и СКА Романа Ротенберга.
Фото: t.me/rotenberg81/2964
Танцуем твист, танцуем тверк
Удача, что талант твой не померк
Спаситель нашего хоккея, Ротенберг
Иронично.
Не хотелось бы такого будущего без ЧМ,КМ и Олимпиад(С участием в них игроков НХЛ естественно, только таких).