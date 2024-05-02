Ротенберг встретился с главой федерации хоккея Казахстана: «Виден прогресс казахстанских хоккеистов. Вместе победим»

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Роман Ротенберг встретился с президентом федерации хоккея Казахстана.

«Сегодня в Астане перед матчем Казахстан – Россия я и Владислав Третьяк провели дружескую беседу с президентом Федерации хоккея Казахстана Аскаром Маминым. Обсудили очень много важных тем, касающихся сотрудничество наших федераций.

Прогресс казахстанских хоккеистов виден невооруженным взглядом. Наши дети тренируются с ребятами 2013 года рождения из школы «Барыса» – это очень перспективные воспитанники.

Молодежная и юниорская сборные Казахстана, участвующие в Кубках Будущего вместе с нашими и белорусскими сборными, на регулярной основе получают опыт в матчах сильными соперниками и уже закрепились в элитных дивизионах чемпионатов мира своих возрастов, чего не было очень давно.

Так держать! Дальше – больше! Вместе победим! 🇷🇺 🏒 🇰🇿» – сказано в сообщении главного тренера «России 25» и СКА Романа Ротенберга

Фото: t.me/rotenberg81/2964

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20 комментариев
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интересно . вместе кого мы победим?
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+12
Ответ Alexander Firsov
интересно . вместе кого мы победим?
Никиту Задорова
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+7
🤡 и оделся, как 🤡
+3
0
+3
Ответ Alexander Firsov
интересно . вместе кого мы победим?
Здравый смысл.
+3
0
+3
Может Ротенберг хороший администратор, но как человек полное *****. По замашкам вроде фраер, но не фраер, это точно.
+2
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ещё надо было детские шортики поверх штанов напялить
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0
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Ответ Alexander Firsov
интересно . вместе кого мы победим?
ну блин точно как свадебный генерал
+2
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Вместе победим Беларусь!
+1
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А как классно заиграл Барыс!
+1
0
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Вот наконец настал четверг,
Танцуем твист, танцуем тверк
Удача, что талант твой не померк
Спаситель нашего хоккея, Ротенберг
+1
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Ответ Alexander Firsov
интересно . вместе кого мы победим?
Ромка на специальной хоккейной операции, на передовой ☝🏻
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Обсудили уже сколько казахов в систему Ска переходит оптом?)
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🤡 ряженый
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Он собрался сборную Казахстана тренировать?
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Вот дундук, опять околесицу несёт.
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Почему Макдэвид до сих пор скрывает в чем(ком) секрет его успеха?!
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Название турнира "Кубок Будущего".
Иронично.
Не хотелось бы такого будущего без ЧМ,КМ и Олимпиад(С участием в них игроков НХЛ естественно, только таких).
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Вот интересно, а когда встретишься с главами федераций Канады, США, Швеции, тоже скажешь:"Вместе победим"??? Или встречаться не будешь? Все-таки кретинизм там где-то рядом ходит.
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Скоро ещё Индусов подтянем тогда точно всех победим.
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