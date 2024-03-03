23 996 зрителей пришли на 2-й матч СКА с «Торпедо» – это новый рекорд КХЛ в закрытых помещениях

Теги СКА Торпедо болельщики КХЛ рекорды Кубок Гагарина СКА-Арена Хоккей

На «СКА-Арене» установлен новый рекорд посещаемости КХЛ.

Согласно протоколу, на второй матч первого раунда Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» пришли 23 996 зрителей.

Это новый рекорд для матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в закрытых помещениях.

Предыдущий рекорд был установлен 1 марта в первом матче серии СКА с «Торпедо» (23 905 зрителей). 

Самой посещаемой игрой в истории лиги является встреча СКА с ЦСКА на «Газпром-Арене» в 2018 году. Ее посетили 67 770 болельщиков.

СКА еще раз побил мировой рекорд на «СКА-Арене» – а это вообще правда? Исследование Sports.ru

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43 комментария
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С каждым днем арена все расширяется и расширяется))) уже в 4 игре будет под 30к😸😹
+60
-3
+57
Никольская отменяется, все на СКА-Арену, она резиновая
+23
-3
+20
Да чего уж там,давай 50 тысяч)))
+23
-3
+20
Остановитесь уже. Хваааааатииииит
+12
0
+12
Пора идти за новыми рекордом, рассаживать пацанов на лестницы с семками, будет 30+ тыщ . Арена чушпанов
+17
-6
+11
Брехняяяяяя
+8
0
+8
Народ все видит,его не обманиш
+6
0
+6
Город рекорд прям. К чему тогда всякие кубки, медальки?)
+6
0
+6
цирк
+6
0
+6
Ответ Sanan1908
С каждым днем арена все расширяется и расширяется))) уже в 4 игре будет под 30к😸😹
Арена расширяется с набухшим гребнем ротена от голов Торпедо
+6
-1
+5
мазохисты
+4
0
+4
Даю совет: пускай родители приведут детей и будут держать их весь матч на руках. Сразу даст х2 к посещаемости.
+4
0
+4
поспешили.нужно было бы рекорд с 17 тысяч отмечать.надолго бы хватило рекорды ставить
+3
0
+3
Скоро снесут все сидения и начнут тромбовать людей пачками для постановления вселенского рекорда посещаемости
+3
0
+3
Задолбали этими лжерекордами на самой резиновой крене...
+5
-2
+3
А заметили что ротену ассист записали когда сравняли 🤣🤣🤣 ждём на льду клоундиньо
+2
0
+2
А как же безопасность, борисыч?!
+2
0
+2
Ответ Фанат Сан-Марино
И много албанцев
Ну естественно 🤣
+2
-1
+1
Ответ Tyt
Пора идти за новыми рекордом, рассаживать пацанов на лестницы с семками, будет 30+ тыщ . Арена чушпанов
И много албанцев
+3
-2
+1
Ответ Ноу криминалити
Никольская отменяется, все на СКА-Арену, она резиновая
Резиновая , как Ротенберг!
+3
-2
+1
Умудряется же РБ узбеков-строителей на крыше подсчитать
+3
-2
+1
Ее постоянно достраивают, что ли?
0
0
0
Ответ Pucheslav
Скоро снесут все сидения и начнут тромбовать людей пачками для постановления вселенского рекорда посещаемости
а если стены посносить, тогда вообще миллионы будут, весь Питер на хоккей придет
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Ответ GoodZilla
Задолбали этими лжерекордами на самой резиновой крене...
*арене
+2
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Четверо одумались, и ушли
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#####, как же они ####### со своими рекордами!
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Мне кажется или картинка по сравнению с первыми матчами улучшилась? И ракурс как будто приятнее? Да?
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Где эти четверо, которые для ровного счёта не пришли?
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На головах что ли сидят?
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К концу плова будет+100500 тысяч!
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