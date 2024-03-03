23 996 зрителей пришли на 2-й матч СКА с «Торпедо» – это новый рекорд КХЛ в закрытых помещениях

На «СКА-Арене» установлен новый рекорд посещаемости КХЛ.

Согласно протоколу, на второй матч первого раунда Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» пришли 23 996 зрителей.

Это новый рекорд для матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в закрытых помещениях.

Предыдущий рекорд был установлен 1 марта в первом матче серии СКА с « » (23 905 зрителей).

Самой посещаемой игрой в истории лиги является встреча СКА с ЦСКА на «Газпром-Арене» в 2018 году. Ее посетили 67 770 болельщиков.

СКА еще раз побил мировой рекорд на «СКА-Арене» – а это вообще правда? Исследование Sports.ru