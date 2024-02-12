Медведев о «СКА-Арене»: «Неслучайно она расположена на проспекте Гагарина. Как говорил наш прославленный космонавт: «Поехали!» Вот и мы поехали за Кубком Гагарина»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина СКА-Арена Хоккей

Александр Медведев назвал «СКА-Арену» лучшим хоккейным стадионом в мире.

Вчера СКА провел первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (8:1). 

«Я не первый раз на этой арене. После Матча звезд очень часто был тут, поскольку у нас был план вместе с властями города довести все до ума. Решение о переезде было не с бухты-барахты. Был критический день для решения о переезде – 31 января. В этот день мы и решили переезжать.

Хочу поблагодарить всех, кто работал над этой ареной. Результат для клуба отличный, арена если не на пять с плюсом, то на твердую пятерку.

Я бывал на многих аренах в США, в Канаде, в Европе и считаю, что сейчас «СКА-Арена» – лучшая арена в мире со всех точек зрения. До полной посещаемости сегодня не хватило 19 человек. Если смотреть в бинокль, можно увидеть эти места. Но всегда бывает, что кто-то не доехал. Мы всегда называем реальную цифру и никогда ничего не приписываем.

Что касается борьбы за Кубок Гагарина, неслучайно арена расположена на проспекте Гагарина. Как говорил наш прославленный космонавт: «Поехали!» Вот и мы поехали за Кубком Гагарина», – сказал председатель совета директоров СКА.

Неизвестные детали о дебюте СКА на «СКА-Арене»: 1000 бросков Ротенберга, паника Загитовой и беда с интернетом

Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде по числу болельщиков для игр на хоккейных аренах. В 2009 году матч «Чикаго» посетили 22 146 зрителей

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тогда первыми должны хоккеисты Торпедо получить кубок. У них ДС Нагорный уже сто лет на проспекте Гагарина))
+7
0
+7
"Мы всегда называем реальную цифру и никогда ничего не приписываем."

Как говорится - инфа 146%))
+7
0
+7
Как там герой Папанова в Берегись автомобиля говорил...?
+6
0
+6
Хоть бы не доехали!
+5
0
+5
Испанский стыд!
+5
0
+5
Как же низко пал уровень достигнутого успеха, раньше полет Гагарина был гордостью, теперь желзобетонный сарай большого размера..
+2
0
+2
Ответ пипка инзага
Тогда первыми должны хоккеисты Торпедо получить кубок. У них ДС Нагорный уже сто лет на проспекте Гагарина))
а следом за ними Ярославль🚀
+2
0
+2
Торпедо первым в этой очереди стоит))
+1
0
+1
Прошлая площадка была по улице Пятилеток
Теперь понятно, что мешало Роману Борисычу
+1
0
+1
Вот именно из-за таких персонажей большинство желают Ска скорейшего вылета, а не прохода дальше!
+1
0
+1
Ждём финал СКА-Авангард на этой арене.
+1
0
+1
До 1-го раунда!
0
0
0
Лучше бы поехали и уехали на свою родину израиль и остались там , хотя у израиля нет своей земли только оккупированные земли Палестины
+2
-2
0
Потом скажут «проехали»
0
0
0
2 раунд... конечная!!!
0
0
0
Ответ pokazun
Как там герой Папанова в Берегись автомобиля говорил...?
Тут скорее из "Бриллиантовой руки" подойдет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий