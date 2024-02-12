Медведев о «СКА-Арене»: «Неслучайно она расположена на проспекте Гагарина. Как говорил наш прославленный космонавт: «Поехали!» Вот и мы поехали за Кубком Гагарина»

Александр Медведев назвал «СКА-Арену» лучшим хоккейным стадионом в мире.

Вчера СКА провел первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (8:1).

«Я не первый раз на этой арене. После Матча звезд очень часто был тут, поскольку у нас был план вместе с властями города довести все до ума. Решение о переезде было не с бухты-барахты. Был критический день для решения о переезде – 31 января. В этот день мы и решили переезжать.

Хочу поблагодарить всех, кто работал над этой ареной. Результат для клуба отличный, арена если не на пять с плюсом, то на твердую пятерку.

Я бывал на многих аренах в США, в Канаде, в Европе и считаю, что сейчас «СКА-Арена» – лучшая арена в мире со всех точек зрения. До полной посещаемости сегодня не хватило 19 человек. Если смотреть в бинокль, можно увидеть эти места. Но всегда бывает, что кто-то не доехал. Мы всегда называем реальную цифру и никогда ничего не приписываем.

Что касается борьбы за Кубок Гагарина, неслучайно арена расположена на проспекте Гагарина. Как говорил наш прославленный космонавт: «Поехали!» Вот и мы поехали за Кубком Гагарина», – сказал председатель совета директоров СКА.

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Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде по числу болельщиков для игр на хоккейных аренах. В 2009 году матч «Чикаго» посетили 22 146 зрителей