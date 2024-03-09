Ротенберг о «СКА-Арене»: «У нас 200 тысяч заявок. В соцсетях спрашивали, сможет ли СКА собрать полный дворец. Вы увидели, что там тоже ошибаются, бывает»

Теги СКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг соцсети Чемпионат.com СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг сообщил о высоком спросе на билеты на домашние матчи СКА.

«У нас 200 тысяч заявок. Феноменальный результат – собирать полные трибуны в одном из лучших дворцов мира.

Были разные вопросы в соцсетях. Там были мнения: а сможет ли СКА собрать полный дворец на «СКА-Арене»?

Вы увидели, что в соцсетях, бывает, и ошибаются», – сказал главный тренер петербуржцев.

Установлен рекорд посещаемости 1-го раунда Кубка Гагарина – 368 361 зритель

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22 комментария
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В Газпром Инвесте раздавали билеты, настойчиво просили посетить.
Были пустые места.
Видимо ложь и балабольство - кредо ротенберга
+78
-10
+68
За 3-4 дня до игры билеты были в открытой продаже. Какие 200 тыс заявок?..
+40
-1
+39
Сказочник.

Что не 2.000.000 то ?!
+24
-1
+23
😂😂😂😂 юморист блин
+10
-1
+9
Ромка, пора строить арену на миллион зрителей. Подумой об этом.
+10
-1
+9
Ответ Al Al
В Газпром Инвесте раздавали билеты, настойчиво просили посетить. Были пустые места. Видимо ложь и балабольство - кредо ротенберга
РотенбергОВ
+9
0
+9
Сказочник
+8
-1
+7
Ответ Al Al
В Газпром Инвесте раздавали билеты, настойчиво просили посетить. Были пустые места. Видимо ложь и балабольство - кредо ротенберга
Хорошо там вам, а то остальным приходится по 2500 платить за ворота )
+10
-4
+6
Мне б так жить как он-в своём мире ,где все идеально. Где взять таких таблеток
+8
-3
+5
дай Бог чтобы ске унизили в плей офф, и чтобы он замолчал навсегда
+8
-4
+4
Так ему нас...ать на хоккей. Он в нем ничего не понимает. Ему абы рекорды.
+2
-2
0
Ответ Al Al
В Газпром Инвесте раздавали билеты, настойчиво просили посетить. Были пустые места. Видимо ложь и балабольство - кредо ротенберга
Был на матче, может и были какие-то пустые места, но дай бог 5% арены.
0
0
0
Ответ Lospinmaps
Мне б так жить как он-в своём мире ,где все идеально. Где взять таких таблеток
Для начала работу найди
+1
-1
0
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