Ротенберг о «СКА-Арене»: «У нас 200 тысяч заявок. В соцсетях спрашивали, сможет ли СКА собрать полный дворец. Вы увидели, что там тоже ошибаются, бывает»

Роман Ротенберг сообщил о высоком спросе на билеты на домашние матчи СКА.

«У нас 200 тысяч заявок. Феноменальный результат – собирать полные трибуны в одном из лучших дворцов мира.

Были разные вопросы в соцсетях. Там были мнения: а сможет ли СКА собрать полный дворец на «СКА-Арене»?

Вы увидели, что в соцсетях, бывает, и ошибаются», – сказал главный тренер петербуржцев.

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