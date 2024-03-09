Ротенберг о «СКА-Арене»: «У нас 200 тысяч заявок. В соцсетях спрашивали, сможет ли СКА собрать полный дворец. Вы увидели, что там тоже ошибаются, бывает»
Роман Ротенберг сообщил о высоком спросе на билеты на домашние матчи СКА.
«У нас 200 тысяч заявок. Феноменальный результат – собирать полные трибуны в одном из лучших дворцов мира.
Были разные вопросы в соцсетях. Там были мнения: а сможет ли СКА собрать полный дворец на «СКА-Арене»?
Вы увидели, что в соцсетях, бывает, и ошибаются», – сказал главный тренер петербуржцев.
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Видимо ложь и балабольство - кредо ротенберга
Что не 2.000.000 то ?!