Ремпе о травме ван Римсдайка: «Чистый хит. Моя задача – совершать силовые и быть жестким на передней линии. Очень жаль, что он получил повреждение»
Мэтт Ремпе сожалеет о том, что нанес травму Тревору ван Римсдайку.
Нападающий «Рейнджерс» нанес травму защитнику «Вашингтона» Тревору ван Римсдайку в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0).
Во втором периоде Ремпе получил вызов на драку от форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, но отклонил его.
«Я участвую в нападении. Я вхожу в игру, и моя задача заключается в том, чтобы совершать силовые приемы и быть жестким на передней линии. Я думаю, это был чистый хит. Была быстрая игра. Я просто сыграл в тело.
Конечно, не хочется, чтобы кто-то пострадал, и это ужасно, что он получил повреждение. Мне очень жаль слышать об этом. Но я думаю, что это был чистый силовой прием. Я просто пытался играть жестко, быстрее двигаться и быть сильным», – сказал форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе.