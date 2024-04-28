Ремпе о травме ван Римсдайка: «Чистый хит. Моя задача – совершать силовые и быть жестким на передней линии. Очень жаль, что он получил повреждение»

Теги травмы драки Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Том Уилсон Тревор ван Римсдайк Мэтт Ремпе Хоккей

Мэтт Ремпе сожалеет о том, что нанес травму Тревору ван Римсдайку.

Нападающий «Рейнджерс» нанес травму защитнику «Вашингтона» Тревору ван Римсдайку в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0). 

Во втором периоде Ремпе получил вызов на драку от форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, но отклонил его.

«Я участвую в нападении. Я вхожу в игру, и моя задача заключается в том, чтобы совершать силовые приемы и быть жестким на передней линии. Я думаю, это был чистый хит. Была быстрая игра. Я просто сыграл в тело.

Конечно, не хочется, чтобы кто-то пострадал, и это ужасно, что он получил повреждение. Мне очень жаль слышать об этом. Но я думаю, что это был чистый силовой прием. Я просто пытался играть жестко, быстрее двигаться и быть сильным», – сказал форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе

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4 комментария
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Какая же мр. появилась!
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Долбб
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Дров.осек, если это был чистый силовой прием, то почему тебя за него удалили?
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