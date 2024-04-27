Овечкин об игре «Вашингтона» в неравных составах: «Это отстой. Мы точно знаем, что нужно делать, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем забить»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался после поражения «Вашингтона» в 3-м матче плей-офф.

Клуб уступил в игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:3, 0-3). Капитан «Вашингтона» продлил серию без очков до 3 матчей.

Овечкин ответил на вопрос об игре команды в неравных составах.

В последних двух матчах «Рейнджерс» забили три гола в большинстве и два в меньшинстве. «Вашингтон» в 3-й игре серии не реализовал ни одно из шести численных преимуществ.

«Это отстой, потому что мы точно знаем, что нам нужно делать, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем забить. 

Моя результативность? Я думаю, мне нужно находить больше открытого пространства. Это плей-офф, здесь другой уровень хоккея. Нужно просто играть в свою игру, задавать тон.

Я уже говорил, что если ты не забиваешь, то должен задавать тон по-другому. Силовой игрой, просто создавать открытое пространство. В следующем матче», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин

Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф

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7 комментариев
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Да без шансов, Саня. Силы слишком неравные, лол. Хотелось бы, чтоб Панарин с Шестёркиным взяли Кубок. На фоне "Вашингтона" Рэнжаки выглядят супер-командой, лол.
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Ответ hhlg
Саша, они в зону зайти минуту не могут, о чем ты говоришь. Вместо того чтобы поставить для этой цели Милано, мы смотрим как это пытается сделать Пачиоретти или Макмайкл через вброс в зону. Давно пора к Греку идти чтобы он выкинул физрука
сейчас стадия где-то между отрицанием и гневом, почти полпути пройдено))
+1
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…в следующем сезоне
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Да тут уже очевидные 0:4 в серии. Нуууу максимум 1:4.
+1
-1
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