Овечкин об игре «Вашингтона» в неравных составах: «Это отстой. Мы точно знаем, что нужно делать, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем забить»

Александр Овечкин высказался после поражения «Вашингтона» в 3-м матче плей-офф.

Клуб уступил в игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:3, 0-3). Капитан «Вашингтона» продлил серию без очков до 3 матчей.

Овечкин ответил на вопрос об игре команды в неравных составах.

В последних двух матчах « » забили три гола в большинстве и два в меньшинстве. «Вашингтон» в 3-й игре серии не реализовал ни одно из шести численных преимуществ.

«Это отстой, потому что мы точно знаем, что нам нужно делать, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем забить.

Моя результативность? Я думаю, мне нужно находить больше открытого пространства. Это плей-офф, здесь другой уровень хоккея. Нужно просто играть в свою игру, задавать тон.

Я уже говорил, что если ты не забиваешь, то должен задавать тон по-другому. Силовой игрой, просто создавать открытое пространство. В следующем матче», – сказал капитан « » .

Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф