Овечкин о 0-3 с «Рейнджерс»: «Нельзя сдаваться. Нам нужно держаться вместе и продолжать верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о серии плей-офф против «Рейнджерс».

«Вашингтон» уступает со счетом 0-3 в серии.

«Нельзя сдаваться, надо верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет.

Я думаю, мы были в похожей ситуации последние два месяца. Так что нам просто нужно держаться вместе и продолжать верить. Выкладываться на полную», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.  

Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф

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7 комментариев
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Эта уже будет в следующем году
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Решающая и возможно последняя домашняя игра сезона.
На нее нужно по особому настраиваться.
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ну, верить - годная стратегия, когда неспособен понять))
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Эта уже будет в следующем году
Магомед - Нострадамус!
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Ответ Al561
Решающая и возможно последняя домашняя игра сезона. На нее нужно по особому настраиваться.
Согласен!
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